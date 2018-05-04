Салют в Челябинске ко Дню Победы будет с 3D эффектом, но без музыкального сопровождения
Неблагоприятные погодные условия – повышенная влажность и дожди – не смогут помешать запуску праздничного салюта в Челябинске в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но в этом году салют будет без музыкального сопровождения.
Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров на состоявшейся 4 мая пресс-конференции.
По его словам, закуплено новое оборудование для фейерверков, которое позволяет запускать салют при любых погодных условиях.
Салют начнется в 22 часа вечера на набережной реки Миасс и продлится не менее 10 минут. Дмитрий Назаров не стал называть точное число залпов, которые прогремят над областным центром (в разные годы было 3 тысячи, пять тысяч).
Залпы будут производиться на трех уровнях – низкие, средние и высотные. Они будут яркие, более насыщенные, более интересные. Последние создадут эффект 3D. «Они, как правило, больше всего запоминаются и завершают салют», - уточнил Назаров.