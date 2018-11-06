Сам себе Дед Мороз: готовимся к Новому году без стресса, суеты и пробок

«Какой Новый год? Еще только начало ноября!» — наверняка подумали сейчас некоторые читатели. Да, действительно, в памяти еще свежи воспоминания о теплых днях, которыми нас в этом году порадовали и лето, и осень. Наверное, поэтому кажется, что впереди еще много времени до праздников, — и это чувство так обманчиво! На самом деле, чем раньше начать подготовку к Новому году, тем меньше придется потратить денег и нервов — и, напротив, получится сполна насладиться процессом, а не делать все второпях. Какие же пункты нужно вписать в свой to-do list, чтобы в итоге праздник удался на славу?

— Конечно, в первую очередь нужно позаботиться об идеальных подарках. Вряд ли кого-то обрадует очередная ароматическая свеча или бессмысленная статуэтка, а найти что-то стоящее в период, когда город уже парализован предновогодними пробками, — задача не для слабонервных. И если уж говорить о действительно желанных подарках, то новый гаджет может стать идеальным презентом для адресата любого пола и возраста. Не зря же модные издания в каждую подборку подарков обязательно включают оригинальные и современные девайсы! При необходимости проводниками в мире технических новинок станут консультанты салонов «Билайн»: они помогут сравнить модели и выбрать именно ту, которая подойдет по всем характеристикам, а еще расскажут обо всех выгодных акциях. Отдельный плюс — салоны всегда можно найти по дороге с работы или в торговом центре недалеко от дома, так что спланировать визит в офис не составит труда.

— За новогодней ночью следуют длинные каникулы, и чтобы сделать их по-настоящему незабываемыми, нужно заранее все тщательно продумать. Так, если озаботиться покупкой билетов на новогодние елки, концерты и спектакли уже сейчас, то можно выбрать самые хорошие места, тогда как уже через пару недель такой роскоши не будет. А заказать все быстро и удобно можно прямо со смартфона и не переживая, что трафик мобильного интернета может неожиданно закончиться —тариф «Анлим» с безграничным и честным интернетом от Билайн позволит быстро найти нужные мероприятия. К тому же, билеты могут стать приятным подарком!

— Новый год по праву считается семейным праздником, ведь его неотъемлемая часть — это общение с родными и близкими. Согласитесь, приятно звонить родственникам в другие города и даже страны сразу после боя курантов, обмениваться с ними теплыми поздравлениями и приятными новостями. И в этот момент важнее всего, чтобы баланс не ушел в минус и не закончились минуты разговора. Но если заранее выбрать подходящий тарифный план, то все точно пройдет хорошо — например, один из тарифов в линейке «ВСЁмоё». Она предоставляет от 400 до 5 000 минут в месяц, а неизрасходованные минуты в следующем месяце можно обменять на гигабайты интернета. Самое время готовить поздравительные тексты для всех родственников!

— Что за праздник без фотографий! Новогодние ленты соцсетей — это торжество веселья, ярких нарядов, забавных и трогательных моментов. Чтобы запечатлеть все самое интересное, понадобится смартфон с камерой, которая позволяет делать фотографии более выразительными и яркими — например, Huawei. Эта компания знаменита тем, что очень серьезно подходит к созданию девайсов для мобильной фотографии. Так что с таким телефоном можно будет делать фотографии с модным эффектом боке и эффектные селфи с елкой на миллион лайков. А «Билайн» при покупке флагманских моделей Huawei подарит* целых полгода связи! Кстати, почему бы не сделать такой подарок себе?

— Сложно представить себе новогоднюю вечеринку без танцев. А значит, пора подбирать плейлист, который поможет создать неповторимую атмосферу самой праздничной ночи в году! Современные биты и старая добрая ABBA, саундтреки к любимым фильмам или джаз — найти любую музыку можно в YouTube Music Premium. Или даже выбрать уже готовый плейлист, если хочется сюрпризов! Кстати, до марта 2019 года для абонентов «Билайн» подписка на сервис будет бесплатной, так что почувствовать себя диджеем можно уже сейчас.

Вот, пожалуй, главные моменты, о которых стоит позаботиться уже сейчас, чтобы ближе к Новому году провести больше времени в приятных хлопотах с семьей и друзьями. Все вопросы при правильном подходе решаются очень просто, зато сколько радости потом принесут желанный смартфон или билет на замечательное мероприятие, яркие фотографии и теплые поздравления близких! А ведь именно это ощущение легкости и волшебства и делает Новый год таким особенным и любимым праздником.

* Подробнее об акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru.