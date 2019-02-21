«Самый добрый гаишник» Сергей Милюков: Мне просто стало жалко эту собаку

Инспектор ДПС из Челябинска Сергей Милюков, которого в соцсетях прозвали «самым добрым гаишником», рассказал, почему он помог хромой собаке перейти дорогу и остановил поток машин.

В тот день инспектор Сергей Милюков с напарником несли службу в Ленинском районе Челябинска. Он находился в патрульной машине и оформлял протокол на водителя, нарушившего правила дорожного движения. В этот момент и появилась хромая собака, которая прославила сотрудника ГИБДД на весь Интернет, а пользователи социальной сети окрестили его «самым добрым гаишником».

«Она очень долго стояла у проезжей части и не могла перейти дорогу. Мне стало жалко собаку. У нас очень часто водители не замечают животных на проезжей части, поэтому я решил помочь ей. Водители с пониманием отнеслись к тому, что им пришлось остановиться. Так поступил бы каждый», - вспоминает Сергей Милюков.

Видеоролик появился в социальных сетях 19 февраля. Его разместил водитель, который снял все происходящее на видеорегистратор. На кадрах видно, что собака стоит у дороги, но из-за плотного потока машин животное не может перейти дорогу. На помощь псу приходит инспектор ГИБДД Сергей Милюков, который жезлом останавливает движение по позволяет собаке беспрепятственно перейти проезжую часть.

Добавим, что Сергей Милюков и сам заядлый собачник. У него 13 лет жила овчарка по имени Ева. «Самый добрый гаишник» женат и воспитывает двоих детей.