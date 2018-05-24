Сайты челябинских ТРК не имеют планов эвакуационных выходов

Челябинская команда «Молодежки ОНФ» провела мониторинг сайтов торгово-развлекательных центров. Особое внимание представители Общероссийского народного фронта уделили наличию планов эвакуационных выходов и информации о безопасности нахождения посетителей комплексов.

Результаты мониторинга оказались ниже среднего. Так, в Челябинске представители «Молодежки ОНФ» выявили 42 торговых центра, при этом подробный, удобный для пользователей план эвакуации размещен только на одном Интернет-ресурсе, и еще один торгово-развлекательный комплекс представил примитивный пожарный план.

«Идею мониторинга подсказал сюжет одного из телеканалов. В нем была информация о том, что пожарные не имели карты здания, что осложнило процесс тушения огня. Нам показалось это весьма странным. Тема нашла развитие через обычную жизненную ситуацию – представители команды «Молодежки ОНФ», молодая семья с маленькими детьми, отправилась в известный торговый комплекс и перед походом решила изучить план эвакуации. Однако его на сайте не оказалось, зато была подробно размещена карта с точками продаж и представленными брендами», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Фото ОНФ

Изучив сайты торгово-развлекательных центров, общественники пришли к выводу, что Интернет-ресурсы носят чисто рекламный и коммерческий характер, вопросам безопасности посетителей должное внимание не уделено.

«В любом торговом центре есть Wi-Fi-источники. Сегодня существует возможность разработать самые разнообразные приложения. Разумно создать программу, которая во время возникшей чрезвычайной ситуации будет как навигатор направлять владельца гаджета к выходу из коммерческого объекта. Размещение же эвакуационного плана на сайтах поможет как людям, которые только планируют посетить торгово-развлекательные центры, так и тем, кто может оказаться в комплексе во время чрезвычайной ситуации. Им не придется в стрессовых условиях и, возможно, в дыму искать выход, достаточно через телефон зайти на сайт, сориентироваться на местности и покинуть помещение. Этим планом смогут воспользоваться и пожарные наряды, если у них не будет плана здания», – отметил член регионального штаба ОНФ Илья Пермяков.

Представители «Молодежки ОНФ» отметили, что размещение плана эвакуации демонстрирует отношение владельца комплекса к посетителям и арендаторам. Тем более, что данная новация не требует значительных финансовых средств: достаточно отсканировать существующий в обязательном порядке план эвакуации и разместить на сайте.