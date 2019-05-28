Сегодня Челябинск отмечает День пограничника

Челябинск сегодня, 28-го мая, отмечает День пограничника. В 11 часов на Аллее Славы по случаю праздничной даты состоится торжественный митинг с возложением цветов и венков к Вечному Огню и воинским салютом в память о погибших воинах.

В памятных мероприятиях примут участие сами «зеленые береты» (от ПУ ФСБ России по Челябинской области будет около полусотни человек), а также контрразведчики и представители региональной общественной организации ветеранов.

В полдень в парке имени Гагарина начнется праздничный концерт. Гостей события своими выступлениями порадует ансамбль регионального пограничного управления и творческие коллективы южноуральской столицы. В парке будет работать полевая кухня - угоститься горячей солдатской кашей и напиться сладкого ароматного чая сможет каждый желающий.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы ПУ ФСБ России по Челябинской области Дмитрий Кузнецов, также в программе праздника (он продлится около двух часов) - показательные выступления кинолога со служебной собакой и демонстрация приемов рукопашного боя, выставка вооружения и спецтехники, применяемых при охране государственной границы Российской Федерации.

«На Южном Урале к пограничной службе всегда было особое отношение. Два с половиной века назад наш регион являлся юго-восточным форпостом Российской империи, многие города и поселки возникли из пограничных линейных крепостей. Можно сказать, что защита государственных рубежей у южноуральцев в крови. И сегодня, когда наш регион вновь получил приграничный статус, мы с особым почтением относимся к людям, которые стоят на защите рубежей нашей Родины, ставят заслон преступным посягательствам и вместе с тем дают зеленый свет честному деловому сотрудничеству и добрососедским отношениям. Желаю всем, чья судьба связана с пограничной службой, успехов, здоровья и благополучия!» - сказал в поздравительной речи временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

СПРАВКА

Пограничная охрана РСФСР была учреждена декретом Совнаркома 28 мая 1918 года. Тогда же было создано главное управление погранохраны, в которое, в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса погранстражи, охранявшие рубежи Российской империи. Правопреемником этих структур стала федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная указом президента России 30 декабря 1993 года, которая до этой даты носила наименование - пограничные войска Комитета государственной безопасности Союза Советских Социалистических Республик (ПВ КГБ СССР).

28 октября 1996 года было создано региональное управление ФПС России с местом дислокации в городе Челябинске. А 12 декабря 1996 года генерал-майор Александр Серов был назначен начальником регионального управления пограничной стражи ФПС России.

С мая 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ - пограничных войск России и называется «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации».