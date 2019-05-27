Сегодня у одиннадцатиклассников начались первые ЕГЭ

Сегодня, 27 мая, стартовал основной период Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) у учащихся 11 классов.

«В 2019 году на участие в ГИА-11 зарегистрировались 16 тысяч человек. Среди них почти 15,7 тысячи сдают экзамены в форме ЕГЭ и 300 – в форме ГВЭ», – рассказала исполняющий обязанности первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Сегодня в области открылось 24 пункта проведения экзаменов. Первыми экзаменами станут география и литература. Их напишут более тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе минобрнауки области, ЕГЭ по географии в этот день планируют сдавать 262 одиннадцатиклассника, что составляет всего 2% участников.

«В Челябинской области количество выбирающих данный предмет постепенно растет. Число зарегистрировавшихся на экзамен возросло на 50 человек по сравнению с прошлым годом и на 100 человек по сравнению с 2017 годом», – отметила начальник управления начального, основного, среднего общего образования минобрнауки области Елена Тюрина. Продолжительность написания работы по географии составит ровно 3 часа

Участникам предстоит выполнить 27 заданий с кратким ответом и семь заданий – с развернутым. На экзамене разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.

ЕГЭ по литературе будут сдавать 937 учащихся 11 классов и еще один человек -в форме государственного выпускного экзамена. Продолжительность ЕГЭ по литературе – 3 часа 55 минут.

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. В первой содержится 16 заданий, 12 из которых с кратким ответом и четыре – с развернутым. Во второй части требуется написать сочинение на одну из четырех предложенных тем.

Обязательные ЕГЭ по математике, а также русскому языку и литературе будут сдавать 15,1 тысячи и 15,3 тысячи человек соответственно. ЕГЭ по математике запланирован на среду, 29 мая, по русскому – в понедельник, 3 июня.

«Среди предметов по выбору традиционно наибольшее количество участников планируют сдавать обществознание – 7,5 тысячи человек», – отметила Елена Коузова.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

В пресс-службе Ростелекома Челябинска пояснили, системой видеонаблюдения оснащено 1228 аудиторий в 85 школах Челябинской области и региональном центре обработки информации. В Челябинске в 27 учебных учреждениях установлены IP-камеры «Ростелекома».

«Из аудиторий, где проходят экзамены, ведется онлайн-трансляция. Это позволяет аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения, - рассказала директор по развитию Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Глинина. - В состав системы видеонаблюдения входит не менее 2 видеокамер, которые полностью охватывают аудиторию».

Камеры установлены таким образом, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольного измерительного материала, а также персональные данные участников ЕГЭ.

С расписанием ЕГЭ и ГВЭ году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.