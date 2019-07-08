Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.

Согласно легенде, князь Муромский Петр полюбил крестьянку Февронию, однако боярская знать была против их брака из-за низкого происхождения девушки. Петр и Феврония предпочли семейную жизнь княжескому престолу. Они жили долго и счастливо и умерли в 1228 году в один день и час - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем семьи, любви и верности. «Любовь и семейное счастье по-прежнему остаются главными ценностями человеческой жизни. Это позволяет справляться со многими трудностями, успешно работать, воспитывать детей, поддерживать родителей», - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что на Южном Урале большие и дружные семьи всегда были в почете и пользовались заслуженным уважением - именно потому, что каждый из супругов бережно хранил любовь и верность друг к другу, помогал в трудную минуту и радовался успехам. Руководитель области пожелал всем жителям достатка, любви и согласия в их семьях.

В Магнитогорской картинной галерее сегодня в 14 часов состоится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Для посетителей будут открыты залы триеннале современного изобразительного искусства «Лабиринт», которая объединила работы художников со всей России. Для детей будут организованы мастер-классы, интеллектуальная игра «Музейное ориентирование». Все желающие смогут послушать познавательную лекцию на тему «Свадебные обычаи и обряды». Программа мероприятия.

В Металлургическом районе Челябинска 6 июля в парке имени Тищенко состоялся праздник «Любви прекрасные порывы», посвященный Дню семьи, любви и верности.

Металлургическое местное отделение партии «Единая Россия» организует данное мероприятие уже восьмой год. Традиция полюбилась местным жителям, ежегодно в первую субботу июля они приходят в парк всей семьей, чтобы посмотреть концерт, поучаствовать в конкурсах, играх и викторинах.

В этом году для гостей праздника подготовили выступления лучшие творческие коллективы города, состоялся велозабег для самых маленьких, было организовано дог-шоу, а участники многочисленных конкурсов получили в подарок мороженое.

Традиционной частью праздника стало чествование молодых семей, многодетных родителей и малышей, которые появились на свет накануне Дня семьи, любви и верности. Всего единороссы вручили подарки более 500 семьям. Украсила праздник торжественная церемония бракосочетания молодой пары из Металлургического района.

Почетными гостями стали шесть пар «золотых юбиляров» Металлургического района, которые прожили в браке уже более 50 лет. Благодарственные письма от Законодательного Собрания региона семейным долгожителям вручил заместитель председателя областного парламента Константин Захаров.

«Для меня, как для многодетного отца, этот праздник наполнен особым смыслом. Когда молодые люди создают семьи, одно из напутствий, которое звучит им от старшего поколения, – «Жизнь прожить, не поле перейти». Это означает, что семейная жизнь может быть наполнена различными трудностями, но, если люди остаются верными друг другу, берегут свою любовь, у них получается крепкий и счастливый союз, - подчеркнул Константин Захаров. - Семья – это основа любого общества, сила государства. Сегодня мы поздравляем пары, которые прожили вместе уже более 50 лет, и напутствуем молодежь, чтобы они создавали семьи, рожали и воспитывали детей, сохраняя ту преемственность поколений, которая делают нашу страну великой, крепкой и сильной».

В Южноуральске 5 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, на площади у городского ЗАГСа состоялось торжественное открытие скульптурной композиции благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

В этот день состоялось вручение памятных медалей «За любовь и верность» двум семьям, прожившим в счастливом браке 50 и 60 лет. В завершении Владыка Пармен совершил торжественное освящение памятника Петру и Февронии.