Сегодня - Всемирный день охраны труда. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Международной организацией труда 28 апреля объявлено Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте. Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

«Он проводится с целью привлечения внимания общественности, профсоюзов, работодателей, представителей правительства к теме безопасного производства, улучшения условий труда, создания и продвижения культуры охраны труда, которые способствуют снижению профессиональной заболеваемости и травматичности на производстве. Вопрос охраны труда взаимосвязан и с деятельностью пенсионного фонда в процессе оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Впервые в истории появился закон, который дифференцирует подход к оценке рабочего места в зависимости от класса вредности и опасности», - сообщили в пресс-службе пенсионного фонда по Челябинской области.

Так, с 1 января 2014 года Федеральным законом введена обязательная для всех рабочих мест и производств с вредными и опасными условиями труда специальная оценка условий труда. Она заменяет собой проводимую ранее аттестацию рабочих мест и нужна для определения вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, оценки уровня их воздействия на работника. По результатам оценки устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах, что необходимо, в том числе для установления дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд. Их должны отчислять работодатели, имеющие рабочие места, работа на которых дает право на досрочную пенсию.

Если по результатам специальной оценки установлены оптимально допустимые условия труда, то право на досрочную пенсию предоставляться не будет. При этом работодатель освобождается от уплаты дополнительных страховых взносов.