Сегодня вводятся ограничения движения по дорогам Челябинской области

С сегодняшнего дня, 15 апреля, в Челябинской области вводятся весенние ограничения движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения. Они будут действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Ограничения касаются транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн.

Запрет не распространяется на трактора марки МТЗ-80 и Т-40, спецтранспорт, используемый для работ по содержанию и ремонту автодорог, на машины, перевозящие продукты питания, животных, корма для скота, лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, жидкий азот для сельскохозяйственных организаций, сжиженный газ для населения, топочный мазут, печное топливо, семенной фонд, удобрения, гербициды, почту и почтовые грузы.

Кроме того, без ограничений могут передвигаться пассажирские автобусы, машины министерства обороны РФ и автомобили с грузами, необходимыми для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Другие транспортные средства, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, смогут ездить по областным автодорогам только на основании специальных разрешений. Их будет выдавать министерство дорожного хозяйства и транспорта.