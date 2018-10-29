Сельхозорганизации и фермеры Челябинской области получат помощь на увеличение поголовья коров

Правительство Челябинской области определило порядок выплаты средств господдержки на увеличение поголовья молочных и мясных коров в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона.

Соответствующий документ, рассмотренный на заседании правительства, утвердил губернатор Борис Дубровский.

«Все наши программы поддержки работают на стратегическую задачу обеспечить жителей области разнообразными продуктами питания, и эта задача сегодня выполнена в полном объеме, - подчеркнул глава региона. - Поэтому мы и впредь будем поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Нужно делать сельское хозяйство прибыльным, а для этого, в том числе, повышать социальный статус села».

В областном бюджете предусмотрели 40 миллионов рублей на возмещение затрат на увеличение поголовья коров в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона. Это позволит обеспечить рост производства продукции и повышения уровня обеспеченности южноуральцев молоком и мясом крупного рогатого скота. Ставка субсидии, согласно утвержденному порядку, составит 40 тысяч рублей за одну голову, введенную в основное стадо как молочного, так и мясного направления. Учитывая, что средняя стоимость коровы для хозяйств составляет 73 тысячи 600 рублей, субсидия позволит компенсировать 54% затрат на увеличение поголовья.

В прошлом году субсидии получили 55 хозяйств. В сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье выросло на 700 голов – с 52,7 тысячи голов в 2016 году до 53,4 тысячи голов коров в 2017 году. Также на развитие отрасли предприятия привлекают льготные кредиты.

Челябинская область занимает четвертое место в России по производству мяса скота и птицы. В целом государственная поддержка отрасли животноводства в регионе за год увеличена в полтора раза и составит более 700 миллионов рублей. Выплачиваемые субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве, на производство и реализацию молока, на поддержку мясного животноводства, на племенное дело, а также на увеличение поголовья коров помогают нарастить объемы производства молока и мяса в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах.

Животноводство мясного и молочного направления является одним из самых затратных агропроизводств, а инвестиции имеют большой срок окупаемости. Как отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин, сегодня в молочном производстве региона наметились положительные тенденции, которые обусловлены усилением региональной господдержки, переоборудованием ферм. Впервые за долгие годы положительная динамика в молочном производстве была отмечена в 2017 году.

В 2018 году за 9 месяцев производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 101,4%, или 149,6 тысяч тонн молока, молочная продуктивность за этот же период увеличилась на 108 килограммов и составила 4 тысячи 366 килограмма.