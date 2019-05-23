Сельские педагоги не будут платить за вывоз ТБО

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в закон о мерах социальной поддержки южноуральцев, работающих на селе. Оплата вывоза мусора теперь им будет компенсироваться.

Изменения будут касаться педагогических работников. Сейчас количество сельских специалистов составляет 7472 человека. Из них 4369 – это работающие южноуральцы, остальные – это пенсионеры.

"Предлагается педагогам, работающим и проживающим в сельских и рабочих поселках, а также педагогам, вышедшим на пенсию, компенсировать вывоз твердых коммунальных отходов. К этой категории льготников также относятся члены их семей, если они с ними проживают. Компенсация расходов будет осуществляться в размере 100 процентов оплаты услуги по обращению с ТКО", - отметила исполняющая обязанности министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Таким образом, общий размер компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения, включая вывоз ТБО, составит 1413 рублей в месяц. На реализацию данного проекта закона в сфере социальной поддержки южноуральцев понадобится 23 миллиона рублей.