Сельским бюджетникам увеличат компенсацию на коммуналку

С 1 июля 2019 года работники бюджетных учреждений в сельских населенных пунктах Челябинской области начнут получать увеличенную компенсацию за оплату ЖКУ.

С такой инициативой в региональный парламент обратился врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Законодательного собрания области 30 мая 2019 года.

Как пояснил председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев, в региональный парламент поступило обращение от сельских педагогов с просьбой рассмотреть возможность компенсации оплаты услуг по ТКО. Депутаты приняли решение предоставить льготу не только педагогам, но и всем специалистам-бюджетникам на селе. «Это и врачи, и работники культуры и все, кто пользуется льготами на правах сельских специалистов», - уточнил Журавлев.

Поправки внесены сразу в два региональных закона: № 88-ЗО «О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» и № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области».

Согласно первому законопроекту, размер ежемесячной денежной выплаты сельским специалистам (и вышедшим на пенсию сельским специалистам) увеличивается с 1 тысячи 100 рублей на 1 тысячи 413 рублей.

Эти поправки коснутся 7 тысяч 472 человек сельских специалистов, из них 4 тысячи 369 –работающие, 3 тысячи 103 человека –пенсионеры.

Второй законопроект предоставляет права на возмещение расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в форме компенсации расходов для педагогов, в том числе и вышедших на пенсию.

Сегодня в селах и рабочих поселках Челябинской области проживает 56 тысяч 941 педагогов (с учетом проживающих с ними членов семей), в том числе 34 тысячи 328 человек – работающие педагоги и члены их семей, 22 тысячи 613 человек – вышедшие на пенсию педагоги и члены их семей.

«Компенсация расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами будет предоставляться педагогам, а также членам их семей в размере 100 процентов оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами», – пояснила и.о министра социальных отношений региона Татьяна Никитина.

На реализацию проекту закона Челябинской области «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан» дополнительно из областного бюджета потребуется 23 миллиона 355,3 тысячи рублей.

Законопроект принят сразу у трех чтениях.