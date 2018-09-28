Семейный праздник в «Мегалэнде» сэкономит деньги и время

Все более популярным у жителей Челябинска становится отмечать семейные праздники и дни рождения детей в городском семейном парке развлечений «Мегалэнд».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в компании «Мегалэнд», семейный парк развлечений готов взять на себя все хлопоты по организации торжества и предоставить помещение для его проведения. При этом стоимость организации дня рождения «под ключ» составит всего две тысячи 300 рублей.

В стоимость входят готовые варианты праздника с уникальными и современными сценариями, которые подойдут для абсолютно всех возрастов. Опытные аниматоры создадут невероятную атмосферу, а маленький именинник сможет выбрать любимого персонажа для поздравлений и проведения самой праздничной программы. Для ребят постарше семейный парк развлечений «Мегалэнд» приготовил день рождение в формате квеста.

Интерактивные сюжеты, захватывающие головоломки и приятные сюрпризы ждут маленьких гостей на нескольких игровых площадках. Предусмотрено также разнообразное меню для детей и родителей, которое будет по душе даже самому маленькому гурману.

Подробную информацию об организации торжеств можно получить по телефонам: КРК «Мегаполис» 247-45-45, ТРЦ «Фокус» 211-65-67, ТРК «Родник» 216-16-36, Торговый город «Алмаз» 210-11-11, а также на сайте chel.megalandpark.ru.