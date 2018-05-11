Семьи из Челябинска, где воспитывают детей с инвалидностью, приглашают на спектакль
Семьи из Челябинска, воспитывающих детей с инвалидностью, приглашают на благотворительный спектакль. В постановке спектакля задействовано более шестидесяти человек в возрасте от 14 до 30 лет.
Клуб «Наше место» начинает выдачу бесплатных пригласительных билетов на благотворительный спектакль. «Необыкновенную сказку про обыкновенную дружбу» зрители смогут увидеть 2 и 3 июня.
В постановке спектакля задействовано более шестидесяти человек в возрасте от 14 до 30 лет. Это ребята с разными ограничениями здоровья, челябинские студенты и школьники, в том числе воспитанники театральной студии школы –интерната №4. Также в спектакле участвуют инклюзивный танцевальный коллектив «Парадокс» и коллектив жестовой песни Magic Touch. Об этом сообщает пресс-служба ЧРОО «Наше место».
«Совсем мало времени осталось до премьеры. Наши артисты репетируют практически каждый день, волонтеры- декораторы совместно с профессионалами готовят реквизит и костюмы, коллектив жестовой песни специально для премьеры учит новую композицию. Зрителей ждет много сюрпризов, например, необычное мультимедийное сопровождение всего спектакля. Но сказка начнется уже после входа во дворец творчества: в холле по традиции мы приготовим интерактивную зону для детей», - поделилась координатор проекта Наталья Кузнецова.
Также отметим, что проект «Необыкновенная сказка» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи (Ромолодежь).
Выдача пригласительных проходит с 10 по 25 мая в будние дни с 12 до 17 часов по адресу: Свердловский проспект 84-б, офис 307.
Билеты могут получить:
1. Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
2. Родители с ОВЗ с детьми без ограничений здоровья.
Обязательно предъявление справки МСЭ или ПМПК.
На одного ребенка с ОВЗ можно получить:
- до 2-х билетов для сопровождения (родители, родственники);
- билеты на братьев и сестер без ОВЗ в возрасте от 5 до 12 лет.
Дети до 3-х лет проходят на спектакль без билета, без предоставления отдельного места.