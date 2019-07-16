Семьи с детьми в Челябинской области смогут оформить ипотеку под 6%

Семьи Челябинской области, воспитывающие несовершеннолетних детей, могут оформить ипотеку под 6 процентов годовых. Это возможно благодаря федеральной программе «Ипотека», которая входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

Как сообщили в пресс-службе минстроя региона, участниками программы могут стать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, был или будет рождён второй, третий или последующий ребёнок.

Льготная ипотека предполагает, что государство субсидирует ставку банкам до 6% процентов. Банки будут ежемесячно получать компенсацию недополученного дохода. Льготы действуют на весь срок кредита.

Кроме того, с этого года участвовать в семейной ипотеке и рефинансировать старый кредит на жильё под 6% могут семьи с четвертым и последующим ребёнком (ранее такие семьи не могли претендовать на эти условия). Увеличивается и срок участия в программе до 1 марта 2023 года для семей, у кого второй и последующий ребёнок родится с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года.

Ипотечный кредит под 6% будет выдаваться только на новостройку, а также на рефинансирование действующего ипотечного кредита, выданного на подобные цели. Квартира должна быть куплена только у юридического лица – то есть у застройщика.

По данным Минстроя Челябинской области, средневзвешенная ставка в мае 2019 года в регионе составила 10,62 %, в том числе по кредитам на покупку жилья на первичном рынке (по договорам участия в долевом строительстве) – 10,4 %.

В минстрое области уточнили, в 2018 году было выдано 42,5 тысячи ипотечных кредитов. «Объём выданных средств увеличился на 33,2 % до 59,6 миллионов рублей. Рост ипотечного рынка в регионе был обусловлен снижением ипотечных ставок до уровня 9,69%. При этом средний размер ипотечного кредита увеличился на 140 тысяч рублей и составил 1,4 миллион рублей. С января по май 2019 года выдано 14 тысяч ипотечных кредитов, что на 11% ниже уровня аналогичного периода прошлого года», - сообщили в минстрое Челябинской области.