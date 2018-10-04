Съемки сериала с Еленой Подкаминской в главной роли стартовали

Телеканал «Супер» объявил о старте съемок нового комедийного сериала «ИП Пирогова». Роль главной героини – очаровательной домохозяйки Веры, посвятившей себя семье и кулинарии – исполняет звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская.

По сюжету, жизнь Веры размеренно катится по рельсам семейного счастья, пока измена мужа не заводит эти рельсы в тупик. Выставив неверного супруга из дома, Вера лишается не только доверия к мужчинам, но и денег. Самое время впасть в депрессию, но врожденная предприимчивость и талант к кондитерскому искусству внезапно открывают для Веры мир индивидуального предпринимательства. Оказалось, сладкий бизнес способен приносить хороший доход. Теперь вчерашней домохозяйке предстоит освоиться в роли бизнес-вумен, развить свой сТОРТап и заодно наладить личную жизнь.

«Образ новой героини привлек меня, прежде всего, своей почти полной противоположностью образу моей былой Виктории Сергеевны. Одно только то, что Вера - счастливая домохозяйка и в качестве хобби печет тортики - говорит о многом. Но в скором времени с ней произойдет ряд непредвиденных событий, которые в один миг перевернут ее жизнь», – призналась Елена Подкаминскаяи добавила, что данный проект ее заинтересовал сразу же из-за любви и абсолютной авторитетности к компании Yellow, BlackandWhite.

«Мы не дали возможности Лене Подкаминской готовить в нашем предыдущем проекте на кулинарную тему, поэтому здесь она оторвётся по полной. Но, конечно, «ИП Пирогова» - это история не про тортики, а про людей, оказавшихся в непростой ситуации. Мы объединили историю женщины с витавшей в воздухе темой домашнего кондитерства - получилась «ИП Пирогова», – рассказал генпродюсер проекта Виталий Шляппо.

Сериал «ИП Пирогова» собрал на съемочной площадке блестящий актерский состав, в числе которого: Александр Панкратов-Чёрный, Данила Дунаев, Ксения Теплова, Василина Юсковец, Александр Константинов, Елена Валюшкина и др. Режиссером картины выступил Антон Маслов («Отель Элеон», «Бесстыдники», «Фитнес»). Старт съемок был отмечен, по традиции, разбитой тарелкой с подписями всех членов съемочной группы.

Премьера сериала «ИП Пирогова» на телеканале «Супер» запланирована на 2019 год.