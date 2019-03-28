Шаль: Будем работать, пока не решим проблему последнего дольщика

Количество обманутых дольщиков в Челябинской области сократилось в два раза, но их число

На сегодняшний день в федеральном реестре дольщиков состоит 988 южноуральцев. В «дорожную карту», утвержденную губернатором Челябинской области, включено 28 домов (в них зарегистрировано 2175 договоров долевого участия). В 2018 году из плана графика был исключен 21 объект, при этом четыре проблемных объекта было добавлено.

На этой неделе обманутые дольщики ежедневно пикетировали резиденцию правительства области, пытаясь достучаться до временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Текслера. Дольщики пока еще питают надежды, что новый глава региона сумеет решить их застарелые проблемы.

Врио губернатора пока с обманутыми дольщиками не встречался (хотя они и обращались к нему с такой просьбой в соцсетях на его официальной странице в Инстаграм). С ними накануне пообщался исполняющий обязанности вице-губернатора Сергей Шаль.

«Мы надеемся, что до конца года будут закрыты вопросы “Академ Riverside”». – рассказал замгубернатора. В ходе недавней встречи в Магнитогорске были достигнуты договоренности о том, областные власти рассмотрят оценку по убыткам, которую подготовит застройщик, и обсудят, как их можно компенсировать. А пока ООО «Гринфлайт» продолжает оформлять людям квартиры.

По словам Шаля, найдено решение по Речелстрою. «В стадии рассмотрения находится их новое предложение по компенсации убытков. Мы ждем заключение аудиторов об убытках», - уточнил вице-губернатор.

Самая тяжелая ситуация остается по группе компаний Сребрянского «Яркая жизнь». «По ним ищем решение», - уточнил вице-губернатор. Сложной остается ситуация и с еще одной компанией Сребрянского – ЖК «Бриз».

«В целом дорожная карта, принятая в 2018 году, исполнена. В два раза количество дольщиков сократилось, Будем работать, пока не решим проблему последнего дольщика», - заверил Сергей Шаль.