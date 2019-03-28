Шаль: Ситуация с «Бризом» очень сложная

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Шаль выразил обеспокоенность относительно положения дел в ЖК «Бриз».

Накануне, 27 марта, обманутые дольщики этой компании пикетировали здание губернатора области. К ним вышел Сергей Шаль, чтобы прояснить ситуацию.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном министрое, застройщиком семи жилых домов жилого комплекса «Бриз» (еще один дом был сдан в 2018 году) является компания «СтройДом» (принадлежит Александру Сребрянскому). В них насчитывается 457 дольщиков. Примерная стоимость достройки комплекса составляет 550 миллионов рублей. На данный момент застройщик приостановил все работы на объекте.

«Ситуация с микрорайоном («Бриз» - прим. ред.) очень сложная. На данный момент нет контрагента, с которым можно вести диалог», - констатировал Сергей Шаль.

Накануне проходило большое заседание рабочей группы по проблемным дольщикам, в том числе по группе компаний Сребрянского.

«Мы понимаем, что сегодня никто из тех, кто забрал деньги и потратил их на неизвестные цели, общаться с дольщиками не может», - рассказал Шаль. По его словам, к ним не могут прийти ни сам Сребрянский, нируководители принадлезащих ему строительных компаний. Телефоны отключены, подтверждений нет. «Мы сейчас будем пытаться найти способ все-таки встретиться с этими людьми для того, чтобы продолжить искать решение», - заверил и.о. вице-губернатора.