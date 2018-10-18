Щенок, которого вместе с другими кутятами заживо похоронили в Челябинске, не может ходить

Челябинка Елена Денисова, которая в сентябре этого года спасла пятерых новорожденных щенков, спустя месяц рассказала на своей странице ВКонтакте о нерадостных событиях. Из пяти четвероногих малышей – несмотря на ее неустанную заботу – выжили только трое. Мальчика, назвав его Бишмой, Елена оставляет себе. Сейчас на руках у самоотверженной девушки еще два щенка, обе девочки.

Одна малышка умерла на второй неделе жизни, ее брата, очаровательного мальчишку, забрали добрые люди. Дома у Елены остались трое подопечных. Бишма, Куколка и Королева.

Лучше, чем сама спасительница, рассказать историю Куколки не сможет никто. Вот что написала Елена, который очень нужны советы (самой справляться с ситуацией ей очень тяжело - и физически, и морально: недосып, хроническая усталость, нехватка денег из-за невозможности работать – малыши требуют круглосуточного внимания):

«Болезнь либо врожденная, либо приобретенная в результате удара по голове (по предположениям, человек, который их закопал, возможно, пытался сначала собачек умертвить, нанося удары). На теле этой маленькой больной собачки были множественные ранки, засохшие, этиологию которых мы не смогли определить. Эта маленькая крошка, которую мы назвали Куколка, развивалась медленнее всех с самого начала. Но мы и не подозревали, что в этом хрупком теле зреет сложное заболевание. Лишь когда начали ходить, бегать и играть остальные щенки, стало понятно, что с Куколкой что-то не так. Она не может сесть и встать, не может ходить и вообще не может держать голову и соблюдать координацию, все время бьется головой об пол. Ветеринар сказал, что это повреждение мозжечка: или врожденная водянка, или результат удара по голове. Положительный исхода в таком случае вообще не возможен. Собачка уже не развита, выглядит, как ребенок с ДЦП. Можно отвезти ее к неврологу, сделать обследование, МРТ и операцию на мозг. Стоимость - не менее 20 тысяч рублей. Собачка может умереть на операционном столе, может стать еще больше калекой. Или ей может стать немного лучше, немного… Но стать полноценной собакой она уже не сможет. Что делать? Нужны любые советы и помощь!»

Для желающих помочь материально карта Сбербанка: 4276 7200 1715 2945. Карта на Елену Анатольевну С. (это Елена по паспорту).

Елена Денисова написала также, что вторая девочка, Королева, совершенно здорова. Малышка ищет дом. Ей очень нужны хозяева.

Фото и видео со страницы Елены Денисовой ВКонтакте