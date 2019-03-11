Широкая Масленица в Челябинске удалась на славу

В Челябинске гостями Широкой Масленицы - праздник состоялся в городском саду имени Пушкина в субботу, девятого марта, - стали более восьми тысяч человек.

Со сцены горожан развлекали персонажи театрализованного представления «По сказочному велению». Русский национально-культурный центр «Хоровод» представил традиционные русские ремесла: резные ложки из березы, вываренные в льняном масле, украшения из бисера, камней, текстильную куклу-оберег, знаменитый иван-чай. Был представлен мастер-класс по плетению крученых поясов.

Представители центра провели также русские молодецкие забавы, традиционные на масленичных гуляньях петушиные бои в разных вариантах, соревнования по прыжкам в мешках и перетягиванию каната.

Молодые парни и мужчины с удовольствием метали черенки в снежные сугробы, демонстрируя силу и ловкость. Ряженые в образе коровы просили блины на рога, чтобы буренка дала молока. Баба Яга предлагала всем полетать на метле, а в ступу собирала блины.

Традиционным для Широкой Масленицы стал конкурс силачей, победила в котором гостья из Аргаяшского района. Она наравне с мужчинами приседала, держа в руках коромысло, на котором висели тяжелые мешки с мукой, и сделала это 36 (!) раз. Домой сильная женщина увезла эти самые десять килограммов муки.

Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области, который вместе с «Хороводом» является бессменным организатором Широкой Масленицы, в субботу в городском саду имени Пушкина назвали победителей областного конкурса «Блинная фантазия». Так, лучшие блины из поколения в поколение пекут в селе Сары Кунашакского района. В номинации «Театральные фантазии на тему блинов» победа оказалась за советом ветеранов челябинского микрорайона «Юрюзань». Лучшие блинные мастера живут в селе Сугояк Красноармейского района – это участницы женского клуба «Сударушка».

Реабилитационный центр Всероссийского общества слепых занял первое место в номинации «Театр и блины». Приз жюри достался представителям Пластовского района. Второе место - у центра славянской культуры «Дубрава» (Коркинский район). Третьей стала Жаугария Нафикова из Центра татарской и башкирской культуры Челябинска. Приз зрительских симпатий на лучший театральный костюм получила самая юная участница конкурса - 15-летняя Варвара Титов. Второе место присудили челябинке Маргарите Закировой. Обе они представляли библиотеку башкирской и татарской литературы имени Бабича.

Организаторы конкурса отмечают: конкурс блинов пользуется большой популярностью у жителей Челябинской области. На суд жюри были представлены блины со всевозможными начинками из сухих груздей, свекольные и шпинатные, с печенкой, гранатом, икрой, сладкие с ягодами.

Специальными призами от партнеров награждены Союз пенсионеров Советского района, АКО «Заречье-2» и Светлана Динмухаметова, а также представители муниципальных районов Южного Урала, в числе которых - Красноармейский и Пластовский.