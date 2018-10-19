Школа молодых специалистов вновь начала работу в ГРЦ Макеева

Школа молодых специалистов (ШМС) традиционно начала свою работу в Государственном ракетном центре Макеева (Миасс, Челябинская область). Она открывается дважды в год в целях повышения качества стажировки и ускорения адаптации молодых специалистов организует и проводит кадровая служба предприятия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-служба АО «ГРЦ Макеева», в этот раз за парты сели 17 молодых работников предприятия – выпускников ЮУрГУ и ЧелГУ, трудоустроенных в июле-сентябре текущего года. Программа занятий представляет собой четыре модуля: адаптационный, базовый, дополнительный и модуль профессиональных курсов.

Во время учёбы слушатели познакомятся не только с историей становления и развития предприятия, но и со спецификой его работы на сегодняшний день, перспективами развития, побывают на экспериментальной базе АО «ГРЦ Макеева», в кабинете новой техники, познакомятся с производством Миасского машиностроительного завода, посетят Учебный центр ракетно-космической техники имени академика В. П. Макеева ЮУрГУ и Музей истории ГРЦ.

Помимо прямых профессиональных тем лекторы затронут вопросы организации научной работы на предприятии, профессионального развитии молодёжи, информационного обеспечения и корпоративной культуры, информационных технологий, антикоррупционной политики ГРЦ и т.д. Также у молодых специалистов будет возможность выбрать профессиональные курсы, соответствующие направленности работы отдела.

Открывая ШМС, в первую очередь начальник кадровой службы Ирина Готман поблагодарила слушателей: «Спасибо за то, что выбрали наше предприятие в качестве работодателя, за то, что пришли к нам – мы вам рады». Также при первой встрече молодые инженеры рассказали о том, чего ждут от учёбы в «Школе». Зачастую ими движет желание больше узнать об устройстве и истории ГРЦ, новейших ракетно-космических разработках предприятия, поближе познакомиться с коллективом.

Обучение продлится до 9 ноября, по его итогам специалисты кадровой службы проведут анкетирование, оценивающее актуальность адаптационных курсов.