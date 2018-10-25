Школьницы из Челябинской области вошли в сотню лучших сочинительниц России

Две школьницы из Челябинской области вошли в число победителей федерального этапа всероссийского конкурса сочинений 2018 года. Это ученица первой школы Кыштыма София Заикина и ученица школы №42 Копейска Екатерина Ганич.

«Писала свое сочинение на эмоциях - выбрала тему и написала буквально за несколько дней. Моей задумкой было создание поучительной истории для детей. В дальнейшем я хотела бы написать больше таких рассказов, чтобы дети читали их и учились добру, любви и милосердию», - поделилась София Заикина.

Как отмечают в пресс-службе регионального минобра, всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 года и проходит в два этапа. В 2018-м победителями конкурса стали сто участников федерального этапа, занявшие лидирующие позиции в рейтинговом списке.

Сочинения конкурсантов оцениваются по нескольким критериям: содержание, выражение авторской позиции, соблюдение характеристик выбранного жанра, художественное своеобразие и речевое оформление, грамотность, общее читательское восприятие текста.

Торжественная церемония награждения победителей состоится второго ноября в Москве.