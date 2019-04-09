Школьники Магнитогорска учатся быть грамотными потребителями

Конкурс «Основы потребительских знаний» на Кубок Магнитогорского городского Собрания помогает школьникам города металлургов стать грамотными потребителями.

В этом году конкурс проходил уже девятый раз по инициативе Объединения защиты прав потребителей. Его цель - пропаганда правовых знаний, повышение уровня потребительской культуры учащихся, а также развитие у них интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей.

Спикер Собрания и председатель конкурсного жюри Александр Морозов говорит: «Хотелось бы, чтоб дети не допускали ошибок своих родителей, и поэтому мы стараемся, чтобы они росли умными и честными, могли отстоять свои права в любом месте, где бы ни находились. Не силой кулака, а силой убеждения и силой закона».

Из 16 команд, заявившихся на конкурс, в финальную часть вышли семь. Борьба за лидерство развернулась нешуточная. Ребятам предстояло провести презентацию команды, правильно ответить на каверзные вопросы по теме потребительского законодательства, разобраться в конкретной жизненной ситуации и со ссылкой на статьи закона найти правильный вариант выхода из неё.

Можно ли поменять в магазине зубную щетку? Что делать, если не принимают бракованный телевизор? О каких базовых правах говорил президент США Джон Кеннеди в своём обращении к конгрессу? На эти и другие вопросы с лёгкостью отвечают магнитогорские подростки.

Лучшими знатоками в области защиты прав потребителей в 2019 году названы ребята из школы № 67. Они получили Кубок Магнитогорского городского Собрания и премию в десять тысяч рублей. Ни одна из команд-участниц финала не ушла без приятных подарков.