Школьников Златоуста отправили на карантин

Карантинные мероприятия введены в школах Златоустовского городского округа (Челябинская область) со среды, 20 февраля, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Школьники будут учиться дистанционно.

«С учетом сложившейся ситуации по заболеваемости ОРВИ и значительного превышения пороговых показателей с 20 по 26 февраля включительно все общеобразовательные организации, расположенные на территории Златоустовского городского округа, переведены на дистанционное обучение», - сообщили в администрации Златоуста.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на начало недели был полностью приостановлен учебный процесс в 23 школах и частично в 161 классе 64 школ, а также в одной группе детсада, двух колледжах и в 11 группах техникума. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по области снижается, но в шести муниципалитетах пока отмечается рост числа заболевших.