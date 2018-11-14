«Шпоры» челябинских школьников покажут на всероссийской выставке

В Екатеринбурге пройдет всероссийская выставка шпаргалок разных лет. Будут представлены новые технологии, которые помогают школьникам и студентам списать на экзаменах. Более 150-ти экспонатов собраны по всей России и предстанут зрителям на площадке колледжа «Стиль».

Организаторам выставки представят свои экспонаты челябинские учителя и школьники. Ранее такая выставка уже проходила в Челябинске и собрала огромное количество любопытных зрителей. На это раз южноуральские «шпоры» поедут на всероссийскую выставку.

«Студенты иногда приносят шпаргалки на семинары или экзамены. Даже если у них получается списать, то при ответе на вопросы преподавателя, сразу выявляется - готовился студент или нет, - рассказывает преподаватель колледжа «Стиль» Ирина Колотовкина. - Задача педагога не заставить выучить материал наизусть, а помочь разобраться в теме и применить теорию на практике. Поэтому можно тратить время на списывание, но без понимания материала – это бесполезно».

Кстати, как сообщили авторы выставки, некоторые из экспонатов будут создаваться прямо во время самой выставки. На мероприятии покажут шпаргалки, работающие от человеческого тепла. А еще раскроют секреты, куда лучше всего спрятать маленькую бумажку, чтобы не быть «засвеченным». Любой желающий сможет протестировать шпаргалки-невидимки.

Организаторы выставки подготовили специальную экспозицию, которая рассказывает о том, как списывают студенты за границей. Благодаря екатеринбургской выставке, многие россияне узнали о существовании шпаргаломобиля, а также о накладных ногтях, позволяющих списывать во время экзамена. В этом году в организации выставки активное участие примут студенты колледжа «Стиль», которые учатся по специальности "туризм".

«Начиная с восьмого класса, я начал писать шпаргалки. До этого меня освобождали от экзаменов за хорошую учебу, - рассказывает 55-летний житель Челябинска Виталий Екимов. - Сидел ночами и писал ответы на все экзаменационные билеты. Но никогда ими не пользовался. В памяти оставалось все, что я записывал».