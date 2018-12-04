Шумаков – Дубровскому: В ваших силах вернуть автовокзал в Челябинске на прежнее место

Автовокзал у Дворца спорта «Юность» в Челябинске могут вернуть на прежнее место – к железнодорожному вокзалу.

С таким предложением публично обратился к губернатору Борису Дубровскому главный архитектор Москвы, заслуженный архитектор РФ Николай Шумаков на слушаниях по обсуждению концепции благоустройства Челябинска, которую разрабатывает возглавляемая им команда.

Напомним, в конце июля 2011 года был закрыт автовокзал «Южный», располагавшийся в торговом комплексе «Синегорье» у железнодорожного вокзала, несмотря на протесты жителей. Автовокзал был перенесен во Дворец спорта «Юность», что очень неудобно для жителей области, которые приезжают из других регионов на железнодорожный вокзал в Челябинск, а потом вынуждены с чемоданами и сумками перебираться на автовокзал, чтобы доехать до своего города или поселка. При этом до сих пор нет ни одного прямого маршрута общественного транспорта, который бы соединял эти два пункта.

«Мне кажется, что автовокзал от Дворца спорта «Юность» нужно вернуть на прежнее место», - обратился с предложением к губернатору к губернатору Николай Шумаков.

Николай Шумаков рассказал, что помнит, как сопротивлялись жители, когда семь лет назад власти затеяли эту «вокзальную революцию»: вместо «Южного» автовокзала (располагался у железнодорожного вокзала, ТК «Синегорье) и «Северного» (Кыштымская, 30) ввели две новые точки базирования - у областной больницы и во дворце спорта «Юность». Но тогда к их мнению никто не прислушался. В 2015 году новый глава Евгений Тефтелев частично исправил ситуацию. Некоторые маршруты были возвращены в ТК «Синегорье», но при этом основная часть осталась во Дворце спорта «Юность». Даже торжественно открыли дополнительную площадку автовокзала «Южные ворота» (у «Синегорья») для обслуживания пригородных маршрутов. Планировалось, что автовокзал, расположенный на первом этаже «Синегорья», продолжит обслуживать междугородные маршруты. Правда, на открытии все и закончилось.

На сегодня в городе действует пять автовокзалов: автостанция «Южная» (у областной больницы), вокзал «Центральный» у Дворца спорта «Юность», «Северные ворота» на ЧМЗ, «Южные ворота» (у «Синегорья»), автовокзал у дворца спорта «Юность».

«Во всем мире создаются транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), где транспорт максимально концентрируется в одном месте, чтобы удобно было делать пересадки», - рассказал Шумаков губернатору. По мнению заслуженного архитектора, на счету которого множество проектов, в том числе и ТПУ, разрозненность транспортных узлов - железнодорожного и автовокзалов в Челябинске - негативно сказывается на качестве жизни южноуральцев.

«В ваших силах вернуть автовокзал на прежнее место», - сказал Борису Дубровскому Николай Шумаков.