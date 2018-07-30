Силовики не привлекались к проверке завода «ТехноНиколь» в Челябинске

Сотрудники силовых структур не проводили выемку документов на ООО «Завод ТЕХНО» в Челябинске (корпорация ТехноНиколь») в связи с выявленным превышением содержания формальдегида в воздухе на улице Горького. К проверке предприятия привлекались только надзорные ведомства.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных структурах сообщило о проведении проверки завода сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области совместно с Росприроднадзором и министерством экологии региона.

В пресс-службе направления «Минеральная изоляция» Корпорации ТехноНИКОЛЬ пояснили, что 27 июля на территории «Завода ТЕХНО» в Челябинске проводили замеры на источниках выбросов только представители Росприроднадзора совместно со специалистами независимой лаборатории. Никакой выемки документов не проводилось. «В настоящее время замеры находятся в стадии обработки и их результаты будут озвучены надзорным органом дополнительно», - уточнили на предприятии.

В пресс-службе подчеркнули, что проверка предприятия была инициирована надзорными органами в связи с зафиксированными выбросами веществ на стационарных контрольных постах города Челябинска, ни один из которых не является контрольной точкой ООО «Завод ТЕХНО» в городе.

Предприятие ежегодно заключает договор с уральским Гидрометцентром на оказание услуг по передаче сообщений о наступлении периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), добавили на заводе.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», региональное министерство экологии совместно с Росприроднадзором по Челябинской области усиливают работу по контролю за выбросами промышленных предприятий. Две передвижные экологические лаборатории минэкологии ежедневно выезжают на замеры качества атмосферного воздуха. Сотрудники Росприроднадзора по Челябинской области проверяют крупные предприятия федерального надзора».