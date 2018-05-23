Символ Снежинска сфотографировали на орбите Земли

Символ Снежинска (Челябинской области) сфотографировали на орбите Земли. Снимок сделал космонавт Олег Артемьев.

Космонавт Олег Артемьев направил коллективу ядерного центра фотографии с орбитальной станции с изображением символа города Снежинска - снежинки и атома.

«21 марта 2018 года с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета космического назначения в составе ракеты-носителя (РН) «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Командир корабля Олег Артемьев, побывавший в Снежинске в мае 2016 года, взял с собой в космос символ города Снежинска - снежинки и атома. Символ изготовлен методом аддитивных технологий», - сообщает пресс-служба российского федерального ядерного центра.

Для самого Снежинска этот жест очень символичен. Бульвар города носит имя основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, местному Дворцу творчества присвоено имя летчика-космонавта Владимира Комарова.

Добавим, в разные годы в Снежинске побывали космонавты: Павел Беляев, Виталий Севастьянов, Василий Лазарев, Алексей Нестеренко, Анатолий Филипченко и жена космонавта Владимира Комарова – Валентина Комарова.