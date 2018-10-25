Символы Магнитогорска будут использовать неофициально

Депутаты Магнитогорского Собрания (Челябинская область) примут решение о возможности неофициального использования герба, флага и гимна города.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Собрания, предварительно на комиссиях они рассмотрели вопрос о допустимости использовать герб, флаг и гимн не только на официальных мероприятиях, а изображение символики – не только в официальных документах.

Этот вопрос далеко не праздный. Он возникает постоянно у горожан разного возраста, искренне любящих свой город и гордящихся его историей. А накануне празднования 90-летия Магнитогорска он становится особенно актуальным. Ведь официальную символику могут использовать на различных встречах, при изготовлении сувенирной и рекламной продукции, в качестве элементов украшения помещений и зданий.

При рассмотрении вопроса депутаты учли практику и опыт использования гимна, изображения герба и флага. А также приняли во внимание недавние изменения федерального законодательства, допускающие неофициальное использование государственной символики при условии, что это не будет надругательством над ней.

Аналогичные нормы предлагается внести в местные нормативные правовые акты, а именно в три Положения: о гербе, о гимне и о флаге города.

В случае одобрения этих изменений Собранием депутатов будет допускаться неофициальное использование символов города гражданами, общественными объединениями, организациями независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимателями. А надругательство над официальной символикой влечет наложение административного штрафа.