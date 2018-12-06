Скончался известный южноуральский фотограф Игорь Лагунов

Скончался известный южноуральслкий фотограф Игорь Лагунов. Как рассказывают его близкие, подвело сердце. Он часто лежал в больницах, но никогда не долечивался.

Фотограф Игорь Лагунов — глубоко увлеченный, открытый миру и скромный человек, бесконечно талантливый и преданный своему делу. Он всегда был в пути, всегда в поиске — новых открытий, новых историй, новых смыслов. Фотограф, для которого хобби стало основным занятием, любимым делом и работой.

Лагунов Игорь Анатольевич – член Союза фотохудожников России, Член Союза Журналистов России, лауреат областных, региональных и международных фотоконкурсов.

Pодился 11 мая 1963 года в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Закончил Челябинское культпросвет училище по специальности «руководитель фотокиностудии», заочные двухгодичные курсы фотожурналистики при Союзе Журналистов СССР. Входит в основной состав челябинской народной фотостудии "Каменный пояс", активный участник всех его изданий, проектов и выставок. Фоторепортер, сотрудничает с областными, Российскими и зарубежными журналами и агентствами. Призер российских и международных фотоконкурсов.. Участвовал в фотопроeкте "Алтай. Среднегорье. Времена года" от Новосибирского института Этнографии и Археологии Российской Академии Наук (2006-2009 год). В 2010 года работал над проектом "Магнитка - две эпохи", совместно с Московским Домом Фотографии. В 2014 году - лауреат фотоконкурса, обладатель звания «Фотограф года Челябинской области» в категории «Фоторепортаж». В июне 2016 года - один из авторов фотовыставки в Испании (Мадрид) "Красивый и могучий Южный Урал". Октябрь 2017 года - фотовыставка в финансовом бизнес клубе Атлантик-Корунье, провинция Галисия, город Ла-Корунья. Испания".

Помимо этого его работы экспонировались в Дании, Чехии, США, Германии, Швейцарии.

Лауреат "Фотофеста-2018". «Один день из жизни Сатки» в номинации «Люди и события (жанровая фотография)».

Фотовыставка "Труд - цель, идея" Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО г.Москва, август-сентябрь 2018 год.

Лауреат Государственной стипендии Министерства культуры Российской Федерации 2014-2018гг.