Скоростной интернет и сервис «Умный дом» стали доступны жителям челябинских посёлков

Расширяя географию своего присутствия, лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала - компания «Интерсвязь» - направила значительные собственные инвестиции на строительство сети в посёлках Челябинска, Коркино и Копейского городского округа.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, с июля здесь доступны услуги кабельного телевидения, высокоскоростного интернета со скоростью свыше 100 мегабит в секунду, а также сервисы «Умного дома». Качественным интернетом теперь пользуются свыше шести тысяч домохозяйств, половина из которых ранее вообще не имела доступа к сети. Сейчас, помимо «стандартного» набора услуг оператора связи, жители посёлков Горняк, Железнодорожный и частного сектора Коркино могут воспользоваться интеллектуальными решениями в сфере Интернета вещей, «Умного дома» и «Умного города». Собственники квартир уже оценили удобный сервис «Обратиться в ЖЭК», а владельцы частных домов- функцию «Теледомофон», позволяющую открывать гаражные ворота в одно касание экрана смартфона прямо из своего автомобиля. Беспроводная технология LoRaWAN станет незаменимым помощником в сборе показаний приборов учёта, предотвращении и оперативном оповещении о коммунальных авариях.

По словам заместителя технического директора компании «Интерсвязь» Руслана Усманова, важно не просто идти в ногу со временем, но и опережать события. Особенно, когда дело касается расширения географии предоставления услуг. Пока современные технологии доступны далеко не всем жителям Челябинской области. Благодаря специалистам «Интерсвязи», скоро население даже небольших посёлков Южного Урала сможет пользоваться новейшими решениям для комфортной жизни. Компания направила значительные средства на цифровизацию региона. Всего месяц назад линия гигабитного Интернета была проведена в несколько посёлков Сосновского и Аргаяшского районов. В планах компании продолжить строительство оптоволоконных сетей в частных секторах Коркино, Челябинска и Копейского городского округа.