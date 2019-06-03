Следующая рабочая неделя будет отличаться от обычных

Укороченная рабочая неделя ожидает жителей Челябинской области, как и всех россиян, на следующей неделе.

В следующую среду, 12 июня, южноуральцы вместе со всеми жителями страны будут отдыхать и отмечать День России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

Во вторник, 11 июня, рабочий день будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

Всего в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных и праздничных. А вот в июле – 23 рабочих дня и всего 8 выходных дней.

В 2019 году россиян ожидают еще одна укороченная неделя и удлиненные выходные. В связи с Днем народного единства южноуральцы будут отдыхать со 2 по 4 ноября (с субботы по понедельник).