Следующие продолжительные выходные ожидают южноуральцев только в ноябре

Следующие продолжительные выходные будут ожидать жителей Челябинской области, как и всех россиян, только в ноябре.

В День независимости России в 2019 году южноуральцы смогут отдохнуть только один день – в среду 12 июня.

В ноябре россиян ожидают трехдневные выходные. В 2019 году День народного единства приходится на понедельник и в связи с этим выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

Напомним, в мае у россиян дважды были продолжительные выходные. Первомай отмечали с 1 по 5 мая. Накануне завершились четырехдневные выходные, начавшиеся с празднования дня Победы, 9 мая.