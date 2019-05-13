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Сегодня 12:41
Автор:
Любовь Юрина
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Следующие продолжительные выходные ожидают южноуральцев только в ноябре

Следующие продолжительные выходные будут ожидать жителей Челябинской области, как и всех россиян, только в ноябре.

В День независимости России в 2019 году южноуральцы смогут отдохнуть только один день – в среду 12 июня.

В ноябре россиян ожидают трехдневные выходные. В 2019 году День народного единства приходится на понедельник и в связи с этим выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

Напомним, в мае у россиян дважды были продолжительные выходные. Первомай отмечали с 1 по 5 мая. Накануне завершились четырехдневные выходные, начавшиеся с празднования дня Победы, 9 мая.

Автор:
Любовь Юрина
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