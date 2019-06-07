СНТ «Шахтер» путинской Розы превратился в поле брани

Путинский поселок Роза (Коркинский район, Челябинская область), а именно - местное СНТ «Шахтер», - в эпицентре скандала. Как нередко случается в садовых товариществах Южного Урала, садоводы воюют с председателем.

Люди критикуют качество работы Галины Ламтюговой на этом ответственном посту, считая, что она богатеет за их счет, а их любимый «Шахтер» тем временем приходит в упадок. Председатель позиций не сдает - насиженное место покидать не торопится. И обвиняет в рейдерском захвате СНТ садовода Андрея Бородина, за которого как за нового председателя проголосовали 26-го мая 129 членов СНТ.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» депутат Коркинского районного собрания депутатов Дмитрий Маткевич, к которому отчаявшиеся садоводы обратились за помощью в разрешении конфликта, Галина Ламтюгова запланировала серьезный сбор денег с владельцев участков и строительство коммерческих теплиц на территории некоммерческого (!) товарищества. Люди уверены, что посадки в теплицах иностранные рабочие будут «удобрять» пестицидами и в результате отравят земли и воздух окружающих садов.

Садоводы пожаловались народному избраннику, что Галина Ламтюгова планировала собрать с них по тысяче рублей на закупку электрических столбов, сетки-рабицы - якобы для ремонта забора, а еще - сделать межевание с измененными границами под теплицы - опять же за счет садоводов (!).

Садоводы Галине Николаевне отказали и проголосовали за нового председателя, после чего она вместе со своей дочерью-юристом сорвала собрание и учинила драку с пожилой женщиной (ругалась при этом матом).

Войдя в курс дела, Дмитрий Маткевич обратился за помощью к председателю челябинского регионального отделения Союза садоводов России, депутату Законодательного Собрания Челябинской области Константину Толкачеву, который прислал в розинский «Шахтер» своих представителей.

«Те дали заключение, что собрание нелегитимно, но Ламтюгова данное товарищество считает своей собственностью. Ее ничто не берет - она все время ссылается на большие связи в прокуратуре и районной администрации. После того, как люди выбрали Андрея Бородина, она стала писать письма с откровенной клеветой, обвиняя его в рейдерском захвате. Дошла даже до «Единой России», к которой не имеет никакого отношения», - рассказал Дмитрий Маткевич.

По его словам, садоводы конфликтуют с Галиной Ламтюговой не один год. Люди, уставшие от произвола садового председателя, неоднократно обращались в прокуратуру и в администрации Розы и Коркинского муниципального района. Увы, эти обращения ничего не дали. На этот раз садоводы намерены отстаивать свои права до конца.

Так, в воскресенье, девятого июня, в 12 часов состоится очное голосование по выбору председателя СНТ «Шахтер». Как пишут авторы объявления (САМИ садоводы?), от того, кому отдадут голоса члены товарищества, будет зависеть судьба СНТ.

«В среднем сад обходится садоводам в семь тысяч рублей в год. Умножьте на 600 участков. Итого сборы составляют 4 миллиона 200 тысяч рублей. Председатель (Галина Ламтюгова) пишет в смете о двух миллионах.

Где остальные деньги? Вы оплачиваете председателю фактически все ее пребывание в садах. 30 тысяч за «аренду» ее собственного автомобиля, 36 тысяч за бензин, платим за свет. Кто может похвастать подобными условиями работы? В «Шахтере» - самые высокие заработные платы для председателя, бухгалтера и сторожей. А что было сделано для комфорта самих садоводов, которые платят взносы?» - такое объявление размещено в СНТ «Шахтер» в преддверии отчетно-выборного собрания.

Авторы объявления обращают внимание на то, что садовый водопровод в дырах, дороги в ужасном состоянии (кроме тех, что ведут к участку председателя и ее приближенных).

«Все платим одни и те же деньги, почему так? Ее (Галины Ламтюговой) приближенные имеют льготы по оплате. А чем остальные - те же бабушки и дедушки с их небольшими пенсиями - хуже? Мы дождемся, что простые садоводы просто не смогут держать участки из-за непомерно высоких взносов, что не будет полива и придется делать скважины, которые стоят неподъемные для многих деньги», - отмечаются в объявлении-призыве.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в СНТ «Шахтер», участие в воскресном голосовании будут принимать те члены садового товарищества, которые не смогли проголосовать заочно.

В повестке предстоящего события - утверждение отчета ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности и об исполнении приходно-расходной сметы за 2018-й год; отчет правления о хозяйственной деятельности за 2018-й год и планирование основных задач на 2019-й год; утверждение приходно-расходной сметы и иных обязательных платежей на 2019-й год для членов товарищества; избрание правления, председателя правления, членов ревизионной комиссии на новый срок.

Андрей Бородин рассказал агентству «Урал-пресс-информ» о складывающейся ситуации - очень непростой для него. Садоводы сами обратились к нему с просьбой возглавить родное СНТ. Он согласился - безо всякой корысти. Хотел навести в «Шахтере» порядок, заняться дорогами, убрать непомерные взносы, которые ударяют по кошельку пенсионеров с крошечными пенсиями.

Теперь люди, которым он искренне хотел помочь, стали, что называется, «переобуваться». Кричат, что он действует из корыстных соображений, что за ним стоит заинтересованное лицо (Дмитрий Маткевич, которого о помощи попросили САМИ (!) садоводы - не Бородин), желающее обогатиться за счет членов СНТ через Андрея Бородина - если его выберут председателем. Получается, люди очень быстро забыли, что сами просили его занять этот пост.

«Я действительно хочу, чтобы «Шахтер» процветал. У меня есть своя техника, работать на ней я могу сам. Хоть на тракторе, хоть на погрузчике, хоть на КамАЗе. Это гораздо выгоднее, чем нанимать технику со стороны, платить чужому водителю - тем более, что оплата почасовая», - отметил Андрей Бородин.

Теперь он в растерянности. Не знает, что делать. Люди, которые сами просили его о помощи, теперь по непонятным причинам отворачиваются от него. Вспоминается фильм «Дурак» - ситуация совершенно аналогичная.