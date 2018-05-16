Сняты ограничения для большегрузов в Челябинской области

Сняты ограничения на движение механических транспортных и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн, введенные в Челябинской области месяц назад,

«Закончился паводковый период на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. С 16 мая все ограничения движения механических транспортных и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн сняты», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области.

Как уже сообщало агентство, ограничения для большегрузов были введены с 16 апреля. Оно устанавливалось до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток

Впервые в этом году весенние ограничения не устанавливались на двух региональных дорогах - Обход города Челябинска и Вахрушево города Копейска – Долгодеревенское.