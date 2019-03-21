Со стихами и песнями: в Коркино отметили Всемирный день поэзии

В городе Коркино (Челябинская область) сегодня, 21 марта, отметили Всемирный день поэзии. Праздник творчества состоялся в межпоселенческой центральной библиотеке имени Александра Кердана. Участие в нем приняли студенты Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) и горно-строительного техникума.

Литературный вечер, где юные таланты из коркинских учебных заведений, разделившись на три творческие группы (чтецов, певцов и музыкантов), декламировали стихи Ахматовой, Есенина, Тютчева, Асадова, Рождественского, Бродского, пели и играли на гитаре, подготовили преподаватель русского языка и литературы из ЧГКИПиТ Тамара Иванова и преподаватель общественных дисциплин КГСТ Наталья Нерух. Ведущим праздничного события был руководитель коркинского молодежного литературного клуба «Кофе» Никита Поповский, который по случаю Дня поэзии прочитал стихи собственного сочинения.

Не пропустила мероприятие и местная поэтесса Татьяна Николаева, которая рассказала, что начала сочинять стихи в 60 лет. Одно из них - «О чем плачет скрипка». Участница литературного объединения «Надежда» в основном пишет о любви – убедительно и проникновенно. Поделились плодами собственного творчества с участниками литературного вечера и студентки ЧГКИПиТ Ирина Комарова и Евгения Печеркина - в будущем юные поэтессы могут стать частью «кофейного» сообщества города Коркино и развивать навыки стихосложения к компании единомышленников.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заведующая библиотекой имени Кердана Зоя Фесан, студент ЧГКИПиТ Евгений Ходун и студенты КГСТ Алексей Коральчук внесли в вечер поэзии дополнительную изюминку, порадовав собравшихся игрой на гитаре. Студентки коркинского филиала ЧГКИПиТ Ольга Рыбалова и две Кристины, Атеева и Катюнина, исполнили лирические композиции на стихи современных авторов.

«Сегодня у нас получился самый настоящий праздник поэзии, которая не имеет возраста и границ. Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облеченные в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга», - рассказала Зоя Фесан.

Инициатор проведения праздничного мероприятия Тамара Иванова выразила надежду, что совместные с горно-строительным техникумом мероприятия станут доброй традицией. Она отметила, что главная задача педагога-литератора - попытаться научить своих студентов любить и чувствовать Слово, понимать и принимать красоту окружающего мира. А еще - помочь детям оторваться от сотовых телефонов, «вырвать» их из виртуальной реальности, чтобы показать, как чудесна может быть реальная жизнь, украшением которой, несомненно, является поэзия – одно из величайших изобретений человечества.

СПРАВКА

Всемирный день поэзии был учрежден ЮНЕСКО в резолюции, принятой 15 ноября 1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения праздника — «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям». Первый раз этот замечательный праздник отметили в 2000 году в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.