Собственный питомник елей появился на Челябинском цинковом заводе
На территории Челябинского цинкового завода, входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании, появился собственный питомник елей.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью ПАО «ЧЦЗ», 200 маленьких пушистых красавиц компактно высадили за зданиями УХМО и транспортного цеха. Когда-то в этом месте располагались заводские теплицы. После того как деревья подрастут, их рассадят по всей территории завода. Благоустройству и озеленению на предприятии всегда уделялось и уделяется большое внимание. Десятки де- ревьев, кустарников, многочисленные цветники украшают всю территорию завода. При всем этом многообразии особым предметом гордости заводчан остаются голубые ели. Первые из них были высажены более полувека назад. Этой весной вдоль Свердловского тракта металлурги ЧЦЗ посадили еще 40 голубых деревьев. Для озеленения были выбраны симметричные пушистые саженцы высотой почти семь метров, отобранные в специальном питомнике. Через несколько лет компанию им составит молодняк, выращенный непосредственно на территории предприятия.
По словам директора ЧЦЗ по работе с персоналом и административным вопросам Константина Розенберга, завод во всем стремится к совершенству — от создания лучшего в мире цинка до благоустройства своей территории. Приживаемость голубых елей здесь одна из самых высоких. Эти деревьятребуют грамотного ухода, к которому работники завода и подрядных организаций готовы. Любоваться стройными красавицами с пушистыми ароматными ветвями сможет еще не одно поколение заводчан и жителей Челябинска.