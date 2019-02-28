Социологи выяснили: челябинцы не особенно доверяют государству

Почти половина челябинцев считает, что российское государство по большей части не выполняет свои обязательства перед гражданами. К такому выводу пришли социологи челябинского филиала РАНХиГС, проведя опрос среди населения южноуральской столицы.

Четверть опрошенных респондентов разделяет мнение о том, что государство свои обязательства перед гражданами выполняет. Однако о том, что оно выполняет их в полной мере, говорят лишь 1,7 процента участников опроса. Эти варианты ответа чаще выбирают мужчины, респонденты в возрасте от 18 до 30 лет, горожане с высшим образованием, по роду деятельности – студенты и жители города со средним и выше среднего уровнями материальной обеспеченности. Интересно, что в 2016-м году Левада-Центр насчитывал 18 процентов россиян, разделяющих такую позицию.

Как отмечают в челябинском филиале РАНХиГС, большинство опрошенных в столице Южного Урала респондентов (71 процент) выражают уверенность в том, что граждане России выполняют свои обязательства перед государством (21,7 процента горожан считает, что не в полной мере).

Получается, что ситуация в стране складывается не самая оптимистичная. Многие люди уверены, что они делают для своего государства то, что должны, а оно взаимностью не отвечает.

Социологи констатируют отсутствие у людей доверия к институтам государственной власти, рост протестного и популистского настроения. «Результаты нашего опроса – это весьма острая пища для размышления о том, чьи же интересы приоритетны: государства или граждан?», - резюмируют в челябинском филиале РАНХиГС.