Соцконтракт для попавших в трудную ситуацию будет финансироваться из двух источников

Социальный контракт, который заключается с попавшими в трудную ситуацию гражданами для их поддержки, с 2020 года будет финансироваться не только из регионального, но и из федерального бюджета.

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«Поручаю Правительству уже начиная со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта», - распорядился глава государства.

В Челябинской области социальный контракт уже действует с 2014 года. Число заключаемых соцконтрактов растет из года в год. «Если в первый год реализации было заключено 13 социальных контрактов, то в 2018 году – 72»,- сообщил губернатор Борис Дубровский.

Социальный контракт между государством и гражданином заключается на период от 3 месяцев до 1 года. В Челябинской области на основании соцконтракта малоимущим гражданам оказывается единоразовая денежная выплата в размере не более 30 тысяч рублей из областного бюджета. «Поддержка предоставляется адресно, исходя из конкретной жизненной проблемы», - уточнил губернатор. Данный вид помощи предоставляется не чаще 1 раза в 5 лет.

Так, жительнице Кусинского района Альфие Хабихужиной, которая одна воспитывает 4 детей, социальный контракт помог организовать подсобное хозяйство. На выделенные по контракту средства она купила корову, которая за три года дала приплод: телочку и два бычка. «Благодаря соцконтракту я встала на ноги, теперь у меня есть доход, мяса - полный холодильник. Из молока делаем творог, сметану, сыр. Дети это все с удовольствием едят», – рассказала Альфия Хабихужина.

Помимо социального контракта южноуральские семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в управление социальной защиты населения за предоставлением единовременной материальной помощи. В прошедшем году ее получили 4 тысячи 138 южноуральцев. На эти цели из бюджета Челябинской области было направлено 53 млн рублей.