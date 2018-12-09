Солдаты правопорядка

Сегодня, девятого декабря, южноуральцы - так же, как все россияне, отмечают памятную дату - День Героев Отечества. В 1769 году Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия – это высшая военная награда. Памятная дата «День Героев Отечества» в современной России была установлена в 2007 году. В зимний день Георгия Победоносца чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия.

В Челябинской области высшей государственной награды – звания Героя Советского Союза – были удостоены в разные годы более 250 человек, из них семь человек дважды. 46 наших земляков стали полными кавалерами Ордена Славы, 37 южноуральцев стали Героями Российской Федерации, из них 18 посмертно. Это участники не только Великой Отечественной, но и многих современных войн, которые принято называть локальными конфликтами, которые разгорелись после распада Советского Союза на всей его территории.

В полиции Челябинска в этот день также вспоминают доблестные поступки сотрудников, вошедшие в историю не только Челябинской области, но и России. Среди них - начальник тыла УМВД России по городу Челябинск Олег Панкеев.

"По своей специальности Олег Панкеев получил боевую разведывательно-дозорную машину (БРДМ–2«РХМ») и был определен на службу во взводе радиационной разведки. Этот взвод, состоящий из десяти таких боевых машин был откомандирован в штаб ликвидации чернобыльской аварии, расположенный под городом Чернобыль в селе Терехи. В составе данного взвода он вместе с другими военнослужащими тщательно замеряли фоновые уровни радиации и уровень заражения почвы и воды во всей зоне отчуждения и за её пределами. Именно на основе полученных ими данных, принимались решения о проведении тех или иных работ, а также решался вопрос об отселении жителей", - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

"При тесном взаимодействии с учеными мужами практически вся местность вокруг Чернобыльской АЭС, включая и город энергетиков Припять, была перемерена и отработана. Сам город Припять представлял собой живой город, только одна странность – не видно было людей. На балконах девятиэтажек сохло белье, открыты форточки, в витринах магазина видно было, как стоят на прилавках продукты питания. В городе не видно было какого-то хаоса, все было обыденно. Но в действительности город был уже мертв. Радиационный фон был высокий", - вспоминает Олег Панкеев.

В таких условиях экипаж отработал до октября 1986 года, после чего был заслуженно отправлен домой. Спустя 10 лет, Указом президента Российской Федерации от 6 декабря 1996 года Панкеев Олег и его сослуживцы, был награжден медалью «За спасение погибавших».

В областном главке отмечают подвиг Дмитрия Семкина, который в далекие девяностые, участвуя в сопровождении колонны автобусов с людьми, не раздумывая, подставил свой патрульный автомобиль под удар вылетевшего навстречу грузового УАЗа и тем самым спас жизнь пассажиров. За этот подвиг правительство России наградило его Орденом Мужества.

"В памяти и подвиг Мизаила Тювякина из поселка Красногорский. Он был убит в свой профессиональный праздник, 10 ноября. Он пытался остановить преступника, размахивающего обрезом. Он верил, что сможет разоружить подонка, который был судим за грабежи и злостное хулиганство. Первый выстрел пришелся в сторону участкового инспектора Юрия Тухтарова. Преступник промахнулся. Второй – оказался смертельным для Михаила Тювякина. 17 дней он с серьезным ранением находился в больнице, но шанса выжить не было. Преступник через полтора часа был арестован", - рассказала заместитель руководителя отдела информации и общественных связей регионального полицейского главка Светлана Калмыкова.

Героические поступки южноуральских полицейских можно перечислять бесконечно.

В Чебаркуле девятого декабря, полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Четыре раза, начиная с 2000 года, поступали трагичные новости о гибели сотрудников.

Тяжелым стал 2000 год, когда отдел дважды хоронил своих товарищей. В апреле, при попытке спасти тонущего человека на озере Кисегач, погиб милиционер отдела вневедомственной охраны Александр Гецевич. Указом Президента РФ от 19 июля 2000 года он награжден государственной наградой – орденом Мужества (посмертно).

В июле этого же года в Чебаркуль из республики Чечня прибыл «груз 200»: оперуполномоченный отдела уголовного розыска капитан милиции Раиль Тагиров погиб в городе Аргун в результате террористического акта – подрыва грузового автомобиля «Урал», начиненного взрывчаткой под управлением террориста-смертника. Указом Президента он награжден государственной наградой – орденом Мужества (посмертно).

В 2006 году сотрудники правопорядка простились с инспектором ДПС ГИБДД лейтенантом милиции Сергеем Чудайкиным, который погиб, находясь при исполнении служебных обязанностей. Он осуществлял контроль над безопасностью дорожного движения.

И совсем недавно, в октябре 2017 года, полицейские МО МВД России «Чебаркульский» проводили в последний путь 26-летнего инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции Ярослава Власова. Он умер спустя 5 дней, после получения смертельного ранения во время исполнения служебных обязанностей - осуществления надзора за дорожным движением на территории Чебаркульского района, при попытке остановить автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Указом Президента РФ от 26 марта 2018 года, Власов Ярослав Валерьевич награжден Орденом Мужества.

В Челябинске есть мемориал, посвященный памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

Центр композиции – отлитые из чугуна фигуры мужчины в форме с ребенком. Образ сотрудника правоохранительных органов получился собирательным: для его создания архитектор из Екатеринбурга Александр Самвел использовал множество фотографий южноуральских сотрудников полиции. А фигура мальчика имеет живой прототип – это сын сотрудника полиции. Вокруг фигур установлены стелы, на которых перечислены имена более 223 погибших сотрудников правоохранительных органов региона, не только полицейских, но и представителей ГУФСИН, МЧС, прокуратуры, УВД на транспорте, внутренних войск.

В День Героев Отечества люди несут сюда цветы.