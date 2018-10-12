«Солнечная долина» - идеальное место для корпоратива

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области продолжает прием заявок на проведение новогодних корпоративов.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь ГЛК «Солнечная долина» Анна Куцбах, здесь есть все, что нужно для яркого и стильного новогоднего банкета. На выбор гостям предлагается сразу четыре площадки: ресторан «Живая рыба», ресторан «Sunny Valley», кафе «Тургояк» и кафе «Иней».

Ресторан «Живая рыба» - уютный ресторан, вместимостью до 45 человек, выполнен в стиле

охотничьего домика, порадует вас разнообразием меню из рыбы, которую разводят на местной рыбной ферме. Ресторан «Sunny Valley» расположен у подножия горы с прекрасными альпийскими видами. Зал вместимостью до 180 человек позволит организовать банкет с размахом. Кафе «Тургояк» имеет просторный зал вместимостью до 100 человек с большой верандой, где можно насладиться блюдами на мангале. Из кафе «Иней» с залом до 45 мест открываются прекрасные панорамные виды на горы.

Меню и программа праздников составляются индивидуально персональным event-менеджером. Стоимость корпоратива с учетом аренды и обслуживания составляет от двух тысяч рублей с человека. Предусмотрена также система бонусов, актуальных акций и специальных предложений, включая 10-ти процентные скидки на активную программу при заказе банкета в ресторанах, бесплатные экскурсии на кресельном подъемнике в будние дни.

Возможности горнолыжного курорта позволяют подобрать оптимальную индивидуальную программу корпоратива с катанием на лыжах или сноуборде, обзорной экскурсией на вершину горы Известная, прогулкой на снегоходах, лошадях, посещением хаски-центра, катанием на собачьих упряжках, хоккейным матчем на катке или скоростном спуске на тюбингах. Корпоратив может проходить и несколько дней – на горнолыжном курорте «Солнечная долина» есть апарт-отель «Sunny Valley» c уютными и стильными номерами, позволяющий принять единовременно до 500 гостей. Банный комплекс курорта позволит согреться и расслабиться после активного зимнего отдыха.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (912) 772-78-51, 8 (351) 778 54 26, dolina.miass@mail.ru, http://www.dolina.su/.