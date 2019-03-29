Сотрудники ЧелябГЭТ, разочаровавшись в городских властях, взывают о помощи к Текслеру

Коллектив работников трамвайных депо предприятия ООО «ЧелябГЭТ» написал повторное открытое письмо в администрацию Челябинской области.

В первый раз обращение, отправленное в феврале 2019 года и подписанное 400 сотрудниками, было адресовано губернатору Борису Дубровскому. Через месяц действующий глава региона ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Алексей Текслер. Повторное письмо транспортники Челябинска направили уже новому руководителю области в надежде, что он захочет их выслушать. Второе обращение подписали уже 520 сотрудников «ЧелябГЭТ».

Водители, кондукторы, ремонтный персонал, технические работники предприятия просят поддержки у Текслера, тем более, что в первый день работы на посту губернатора он заявлял о своих намерениях «напитаться» проблемами людей, чтобы принимать взвешенные решения.

Работники «ЧелябГЭТ» отмечают, что они получили ответ на свое первое письмо, подписанный и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта области. По мнению транспортников, им прислали просто очередную отписку. Они и сами понимали, что их проблемами, прежде всего, должны заниматься городские власти. Но когда они не действуют, почему ничего не предпринимают областные чиновники, видя, как уничтожается городской транспорт?

После первого обращения губернатор поручал главе Челябинска Владимиру Елистратову встретиться с коллективом предприятия, чтобы ответить на все интересующие их вопросы и рассказать о стратегии развития. Но встреча так и не состоялась.

Сотрудники ЧелябГЭТ недоумевают, почему мэр Магнитогорска может регулярно встречаться с транспортниками (а там предприятие динамично развивается), а челябинский глава нет. Видимо, у Владимира Елистратова есть более важные дела, чем встреча с теми, чье предприятие, отвечающее за важную составляющую жизни города, лихорадит уже не первый год.

Напомним, муниципальные предприятия общественного транспорта обанкротили, часть людей сократили, а часть перевели в ООО (работало в МУП 6 тысяч, осталось в ООО только 2 тысячи человек). Новые транспортные предприятия испытывают постоянные трудности, возбуждены уголовные дела по фактам выявленных многочисленных нарушений, идут разбирательства в Арбитраже. А челябинские власти смотрят на все это безобразие сквозь пальцы и не замечают, что общественный транспорт в городе на грани умирания.

Работники отмечают еще одну тревожную деталь: дорожные работы, которые запланировано провести к саммитам ШОС и БРИКС, могут привести к временному закрытию некоторых трамвайных маршрутов, а, значит, к сокращению на предприятии. В городском управлении транспорта им поясняют, что работы будут проводиться поэтапно, а схемы движения трамваев будут временно изменены. «Транспортное обслуживание по трамвайным маршрутам на период проведения строительно-монтажных работ будет сохранено в максимально возможном объеме, исходя из технической возможности конструктивных особенностей путей, контактной сети… В случае необходимости маршруты будут отправляться по ближайшим обходным путям», - говорится в ответе транспортникам.

Но работников не удовлетворяет такой ответ, потому что в нем нет никакой конкретики. Не ясен объем финансирования предполагаемой реконструкции дорожно-транспортной сети для строительства дополнительных разворотных колец или временных объездных трамвайных путей. По мнению сотрудников, существующая схема работы не позволит предприятию на время ремонта работать без потери пассажиропотока и нарастания убытков.

Сотрудники ЧелябГЭТ просят Алексея Текслера обратить пристальное внимание на поднятые ими вопросы и очень надеются на поддержку врио губернатора.