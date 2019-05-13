Сотрудники ЧЭМК готовы к акциям протеста из-за низких зарплат

Работники Челябинского электрометаллургического комбината заявили о готовности к протестным действиям, если работодатель не повысит им заработную плату. С требованием индексации зарплаты они вышли на массовую акцию профсоюзов области.

ЧЭМК уверенно возглавляет антирейтинг предприятий горно-металлургического комплекса области по темпам реального роста заработной платы. С 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате, при относительно стабильной численности персонала, увеличился лишь на 5,8% (данные финансовой отчетности, предоставленные предприятием в органы госстатистики). За это же время инфляция в регионе составила 32%. По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37500 рублей. В целом за пять последних лет средняя зарплата челябинских ферросплавщиков выросла на 8,7%.

В этом говорится на сайте челябинской областной организации «Горно-металлургический профсоюз России».

В ответ на регулярные обращения профкома работодатель, похоже, избрал «резиновую» тактику: если раньше просто ссылался на отсутствие возможностей, то теперь кормит обещаниями и тянет до последнего. Срок выполнения очередного обещания о повышении истек еще в марте, но до сих пор руководство, как в коллективе передают его слова, «считает, смотрит, готовит график». Только начавшиеся увольнения рабочих, уставших от обещаний, заставили администрацию сделать перерасчеты. Но – очень избирательно, что еще больше накалило и без того нездоровую обстановку в коллективе. А в это время цены в магазинах в очередной раз бьют рекорды – новое повышение «обрадовало» всех после майских праздников.

Зарплатная проблема работников ЧЭМК при содействии областной организации ГМПР неоднократно поднималась на уровне региона, в т. ч. на областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В свое время на предприятии прошла проверка технической и правовой инспекций ГМПР. Инспекторы подтвердили, что работодатель не осуществляет в полной мере индексацию зарплаты – ЧЭМК выдали представление. Но проблема так и не решилась.

Поэтому работников ЧЭМК в этом году на первомайской массовой акции в Челябинске было вдвое больше, чем раньше: металлурги и их семьи пришли в центр с плакатами «Я за индексацию зарплаты на ЧЭМК» – рассказать о проблеме первым лицам области, общественности. С таким же единодушием ферросплавщики отнеслись к обращению, которое массово подписали накануне. «Я готов принять участие в акциях протеста (пикетах, митингах), организованных профсоюзным комитетом с целью поддержания требований повышения зарплаты» – под этими словами подписались около двух тысяч работников ЧЭМК.

Напомним, что ЧЭМК остается единственным предприятием в отрасли, не присоединившимся к Отраслевому тарифному соглашению. А ОТС – это целый комплекс дополнительных социальных гарантий и выплат, которые давно уже действуют во всем горно-металлургическом комплексе. Эта тема тоже неоднократно обсуждалась и на уровне области, и в переговорах ГМПР с общероссийским объединением работодателей АМРОС. И по другим проблемам ЧЭМК тоже регулярно негативно «светится».