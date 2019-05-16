Сотрудники ЧЭМК вышли на стихийный митинг

Сотрудники ЧЭМК, недовольные низкими заработными платами, сегодня, 16 мая, устроили стихийный митинг возле проходной завода. Здесь собралось порядка 200 человек - шахтовщики, плавильщики и слесари. Требование одно – повышение заработной платы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», накануне работники Челябинского электрометаллургического комбината заявили о готовности к протестным действиям, если работодатель не повысит им заработную плату. С требованием индексации зарплаты они вышли на массовую акцию профсоюзов области.

С 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате при относительно стабильной численности персонала увеличился лишь на 5,8% (данные финансовой отчетности, предоставленные предприятием в органы госстатистики). За это же время инфляция в регионе составила 32%. По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37500 рублей. В целом за пять последних лет средняя зарплата челябинских ферросплавщиков выросла на 8,7%.

В ответ на регулярные обращения профкома работодатель, похоже, избрал «резиновую» тактику: кормить обещаниями и тянуть до последнего. Срок выполнения очередного обещания о повышении истек еще в марте, но до сих пор руководство, как утверждают в коллективе, «считает, смотрит, готовит график».

Поэтому работников ЧЭМК в этом году на первомайской массовой акции в Челябинске было вдвое больше, чем раньше: металлурги и их семьи пришли в центр с плакатами «Я за индексацию зарплаты на ЧЭМК», чтобы сообщить о проблеме первым лицам области, общественности. С таким же единодушием ферросплавщики отнеслись к обращению, которое массово подписали накануне. «Я готов принять участие в акциях протеста (пикетах, митингах), организованных профсоюзным комитетом с целью поддержания требований повышения зарплаты» – под этими словами подписались около двух тысяч работников ЧЭМК. Но дожидаться официальной акции протеста металлурги не стали.

«Для нас происходящее сегодня стало неожиданностью. Видимо, у людей уже настала точка кипения. Председатель профсоюза сейчас находится в кабинете у руководства ЧЭМК на переговорах. Будем ждать их итог», - сообщил заведующий организационным отделом челябинской областной организации «Горно-металлургический профсоюз России» Владимир Ревенку.

Митингующих также пригласили в кабинет к руководству завода. Рабочих интересовал только один вопрос – когда будет повышена заработная плата.

«Нами проанализирован весь объем информации за последние годы для решения вопроса по повышению заработной платы. Проанализирована динамика изменения заработной платы по каждому структурному подразделению. Вопрос будет решаться. Это вопрос времени, - сказал рабочим главный электрометаллург ЧЭМК Николай Калиновский.

Судя по боевому настрою рабочих, времени у руководства завода для решения проблемы с заработной платы не так уж и много. Металлурги настроены серьезно. Люди устали терпеть и молчать. И если с ответом на их наболевший вопрос тянуть еще дальше, то вполне возможно дождаться социального бунта.