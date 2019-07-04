Сотрудники ГУФСИН Челябинской области стали победителями Всероссийского фестиваля

Вокально-инструментальный ансамбль «Уральская крепость» стал лауреатом первой степени VI Всероссийского фестиваля самодеятельного художественного творчества работников уголовно-исполнительной системы России.

Гала-концерт и церемония награждения победителей состоялись в Омском государственном музыкальном театре. В Омск приехали творческие коллективы из 20 территориальных органов ФСИН России.

В программу гала-концерта вошли лучшие номера, представленные творческими коллективами сотрудников территориальных органов: театральные миниатюры, танцевальные композиции, исполнение песен, чтение стихов и даже цирковые номера и балет. На сцене выступали не только сотрудники уголовно-исполнительной системы, но и их дети.

Челябинцы в этом году завоевали победу в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли». В их исполнении прозвучала песня «Стань таким, как я хочу», написанная на стихи Роберта Рождественского. Ее исполнила Наталья Журавлева. Она трудиться в исправительном учреждении №3.

Сама Наталья Журавлева родом из Каслей, В системе ГУФСИН работает уже 11-ый год. Сейчас работает старшими инспектором отдела охраны. Себя называет музыкальным полиглотом. Своим кумиром считает Элизабет Хьююстон.

«Ту песню, которую мы исполнили, я считаю, что она раскрывает все творческие возможности человека. Текст проникновенный. Была ответственность огромная, ведь мы представляли весь регион. Но энергетике то, что происходило на фестивале не передать», - рассказала корреспонденту «Урал-пресс-информ» Наталья Журавлева.

Наталье аккомпанировали сотрудники СИЗО №1 - барабанщик Дмитрий Байбаков и бас-гитарист Вадим Сибгатуллин.

«У нас сложная работа, но мы находим время. Были случаи, что за пару часов с ребятами новую песню отработали», - рассказали музыканты.

Домой победители вернулись с дипломом и ценными призами.