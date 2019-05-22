Сотрудники хлебокомбината Златоуста уволены

Златоустовский хлебокомбинат приостановил свою работу. Официальная причина – реконструкция производственного корпуса.

В администрации Златоуста состоялась встреча главы города Вячеслава Жилина с руководством местного хлебокомбината. На ней обсуждалась ситуация, которая в данный момент сложилась на одном из старейших и социально значимых предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Представители хлебокомбината рассказали о начале реконструкции производственного корпуса. Объем работы большой – необходимо привести в порядок кровлю и системы коммуникации, модернизировать производственные площадки.

«Деятельность завода временно приостановлена, сотрудники написали заявления по собственному желанию, часть коллектива перешла на работу в другие организации», – сообщил генеральный директор хлебокомбината Андрей Смирнов.

Вячеслав Жилин дал поручение оказать уволившимся сотрудникам необходимое содействие в трудоустройстве.