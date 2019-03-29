«Союзпищепром»: Для успехов будущих поколений

Если вы еще не заметили, то сообщаем - будущее стремительно наступает уже сегодня. Наши дети разбираются в сложных гаджетах лучше нас, взрослых. Юные дарования читают рэп, пишут стихи и компьютерные программы, в 13 лет на коньках «крутят» четыре оборота, с удовольствием пьют модное «молоко без коровы» и проектируют роботов.

Объединение «Союзпищепром» с радостью приветствует «племя младое, незнакомое» и помогает взять юным талантам свою первую высоту.

Сколько лет будущим гениям в инженерии?

Удивят ли вас дети-инженеры, собирающие роботов или разрабатывающие инновационные проекты в 5-7 лет? Это не кадры из фантастического фильма, это - реальность. 20-22 марта 2019 года в Москве прошел фестиваль PROFEST-2019, куда приехало 36 команд талантливых детей из всех уголков России.

Сборная Челябинской области была представлена командой «Господа Копейкины». Дети из этой команды - воспитанники детского сада №32 города - Сатки демонстрировали свое «видение будущего», соревнуясь с такими же юными оппонентами на московском фестивале роботов. Проект, представленный ребятами, - производство сувенирных монет, запускаемое силой мысли. Вы спросите, как это возможно? Все просто! Надеваете на себя «шлем» с датчиками и усилием мысли посылаете печатной машине команду. В награду за мысленные усилия - получаете готовую монету на память от юных челябинских инженеров.

Как во всех серьезных соревнованиях, число призовых мест было ограничено. Сборная Челябинской области заняла третье место в номинации «Командное выполнение испытаний». За ребят переживали их родители и воспитатели, а компания «Союзпищепром» просто поддерживала всех вместе и радовалась успехам.

Мы верим в успех!

В компании «Союзпищерпром» твердо уверены, что будущее мы создаем сами, своими усилиями. Поэтому инновации, творчество, проекты, которые опережают время, - приветствуются на предприятии.

Президент компании, Александр Берестов:

«Наш вклад в будущее - это создание продуктов для здорового питания. Прежде всего для наших детей. Мы должны создать моду на здоровое питание, здоровый и активный образ жизни через продукты, которые выпускаем».

Неудивительно, что на «Союзпищепроме» многое делают первыми в стране. Первыми выпускают полезные многозерновые хлопья и макароны «4 злака», придумывают овсяные йогурты и кисели и строят целый завод по производству растительного молока «Здоровое меню» для здорового питания.

Девиз компании: «Возрождение традиций русского питания для здоровья будущих поколений».

«Союзпищепром» постоянно поддерживает талантливых детей и молодежь, принимающих участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, верит в их успех. Приятно, что победу юные инженеры из сборной Челябинской области отпраздновали с подарками от «Союзпищепрома» в руках.

Фото предоставлено «Союзпищепромом»