«Союзпищепром» начал поставлять растительное молоко в Белоруссию

ООО «Объединение Союзпищепром» расширило географию поставок своего нового продукта – растительного молока. Теперь купить инновационный напиток можно и за пределами России, а именно в Казахстане и Белоруссии.

Полюбившееся челябинцам молоко, сделанное на основе злаков и соевых бобов, уже активно продается в Казахстане (Алматы и Костанай), а в ближайшее время попробовать новинку смогут и граждане Белоруссии. Продукция появится на полках крупных торговых сетей Минска - «Корона», BIGZZ, GREEN, Preston.

Растительное молоко «Здоровое меню» - это инновационный продукт компании «Союзпищепром», для создания которого предприятие построило новый цех на территории Крупозавода (Свердловский пр. 40а). Здесь завершается последний этап строительства – возводится внешний контур здания, который позволит новому производству «Союзпищепрома» стать архитектурным украшением центра города.

На данный момент в линейке «Здоровое меню» представлено 4 вкуса: овсяное, рисовое, пшеничное и соевое молоко. Продукт можно использовать как обычное молоко: готовить блины, каши, добавлять в кофе или пить просто так. Но по сравнению с коровьим, продукт обладает рядом преимуществ, а именно: не содержит лактозы и сахара, а также дополнительно обогащен витаминно-минеральным комплексом. При этом технология производства позволяет сохранить и все полезные витамины, содержащиеся в злаке.

«Союзпищепром» продолжает развивать производство растительных напитков. Компания работает над увеличением срока годности овсяных йогуртов и киселей. Смена способа подготовки упаковки любимых напитков позволила увеличить срок хранения йогуртов до 44 дней, а киселей до 21 дня, что позволит расширить географию поставок. Так что в ближайшее время попробовать продукцию «Здоровое меню» смогут не только жители УрФО, но и центральной России (Москва, Санкт-Петербург).

А недавно предприятие выпустило и растительные напитки под торговой маркой GREENMILK с наиболее востребованными потребителями вкусами: кокос, миндаль, соя-ваниль и овес-шоколад. Продукт моментально смели с полок магазинов, а это значит, что «Союзпищепром» двигается в верном направлении.

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