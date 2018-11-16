«Союзпищепром» сориентировал Сбербанк на правильный перекус

Сбербанк на этой неделе отпраздновал свое 177-летие под девизом «Зеленый день – самый выгодный день в году!». Коллектив объединения «Союзпищепром» как ключевой партнер поздравил сотрудников и руководство челябинского отделения банка. В качестве подарков – кисели и йогурты для здорового перекуса с новейшего завода«Союзпищепром», в строительстве которого кредитами поучаствовал Сбербанк.

То, что человек ест на протяжении рабочего дня, влияет не только на его вес, но и на здоровье, а также отражается на продуктивности. Жирные и сладкие продукты не наполняют организм энергией, а лишь повышают сонливость и обостряют чувство голода.

Что же делать в такой ситуации?

Продукты на растительной основе - отличная альтернатива привычным офисным перекусам. Овсяные йогурты и кисели от ТМ «Здоровое меню» - эксклюзивные на российском рынке продукты, способные утолить голод, при этом не навредить фигуре и главное здоровью. Они не только блокируют чувство голода, но и нежно обволакивают желудок, заботясь о пищеварении. При этом содержат калорий в два раза меньше, чем в обезжиренном йогурте. Содержание клетчатки, суточной нормы бета-глюкана,лакто- и бифидо- бактерий в йогуртахи киселях делает такой перекус по-настоящему полезным.

Насколько вкусны овсяные кисели и йогурты «Здоровое меню» оценили сотрудники Сбербанка в честь дня рождения компании. Как оказалось, для многих этот продукт не стал открытием, и он уже уверенно занимает один из главных пунктов списка семейной продуктовой корзины. По проведенному опросу, фаворитами являются овсяный кисель со вкусом облепихи и овсяный йогурт со вкусом черники. Сотрудники банка отметили, что данный перекус действительно идеально подходит для офиса, а некоторые заменяют таким диетическим продуктом даже ужин.

«Союзпищепром» не мог оставить Сбербанк без своей новинки - растительного молока. В этом году «Союзпищепром» празднует 120-ти летний юбилей, и по этому поводу среди сотрудников Сбербанка была проведена викторина по «Здоровому меню»и секретам правильного питания. Тридцать участников, ответивших первыми, выиграли инновационный продукт от кампании-юбиляра – растительное молоко. Они точно ответили, что растительное молоко - полный аналог коровьего, его можно пить, варить на нем кашу, делать блины, добавлять в выпечку. Но самое вкусное – это утреннийсмузи на овсяном, кокосовом, рисовом или соевом молоке! Первый и на сегодняшний день единственный завод в России по производству растительных напитков радует не только сотрудников Сбербанка и челябинцев, но и жителей всей страны вкусным продуктом для здорового питания.

Секрет долголетия наполовину зависит от образа жизни и питания. Такие долгожители, как Сбербанк и «Союзпищепром», выбирают правильные перекусы!