Спасенный в Челябинске новорожденный леопард набирает вес и силу

Спасенная в Челябинске малышка Ева, новорожденный котенок леопарда, приходит в себя. В приюте для диких животных Карена Даллакяна «Спаси меня» пятнистая красавица находится пятый день. И, по словам, работников приюта, набирает вес и силу, начинает проявлять активность.

Ева помещается в ладошку, весит всего полкилограмма. Ей всего восемь дней от роду. В Челябинске крошечного котенка в крайне истощенном состоянии привезли на третий день после ее появления на свет – из Оренбургской области, где Ева едва не умерла в передвижном зоопарке. Ее чуть не убила собственная мать – пожилая кошка, успевшая съесть второго своего детеныша. Еву с трудом отбили.

За помощью владельцы зоопарка обратились к известному челябинскому ветеринару Карену Даллакяну. Он не отказал. Ева моментально влюбила в себя весь приют, что совсем не удивительно, - котенок очень симпатичный, трогательный и беззащитный.

В приюте «Спаси меня» Еву каждые два часа отпаивают козьим молоком. Как отмечают зоозащитники, то, как выглядела и чувствовала себя маленькая кошка в день приезда, и то, какой она становится сейчас, - небо и земля.